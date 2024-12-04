Тюменцев предупредили об опасной погоде

Тюменцев предупредили об опасном гололеде
На дорогах Тюменской области 5 декабря ожидается гололед, из-за чего объявлено предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально-опасной погоде, до 20:00 5 декабря. Тюменская область: гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте метеорологов.
Непосредственно в Тюмени днем ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха опустится до -4.
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