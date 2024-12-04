04 декабря 2024

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 5 декабря объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев предупредили об опасном гололеде
Тюменцев предупредили об опасном гололеде Фото:

На дорогах Тюменской области 5 декабря ожидается гололед, из-за чего объявлено предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте тюменского филиала  Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально-опасной погоде, до 20:00 5 декабря. Тюменская область: гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте метеорологов.

Непосредственно в Тюмени днем ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха опустится до -4.

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На дорогах Тюменской области 5 декабря ожидается гололед, из-за чего объявлено предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте тюменского филиала  Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально-опасной погоде, до 20:00 5 декабря. Тюменская область: гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте метеорологов. Непосредственно в Тюмени днем ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха опустится до -4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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