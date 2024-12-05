05 декабря 2024

В Курганской области мэрию заставили отдать миллион рублей на водоснабжение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лебяжье отремонтировали водопровод
В Лебяжье отремонтировали водопровод Фото:

После проверки прокуратуры Лебяжьевского района (Курганская область) мэрии округа было дано указание наладить водоснабжение. В результате обращения местных жителей установлено, что с июля по ноябрь ресурсоснабжающая компания нарушала нормы предоставления услуг из-за технических неисправностей, передает пресс-служба областной прокуратуры.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление руководителю МКУ „Центральный территориальный отдел“», — сообщили в прокуратуре. Благодаря этому из бюджета было выделено более 1 миллиона рублей на установку дополнительного оборудования, что и позволило улучшить качество водоснабжения.

На данный момент жители села Лебяжье 1-е получают стабильное водоснабжение. Теперь вода в селе поступает в достаточном объеме и без перебоев, что значительно улучшило качество жизни местных жителей.

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После проверки прокуратуры Лебяжьевского района (Курганская область) мэрии округа было дано указание наладить водоснабжение. В результате обращения местных жителей установлено, что с июля по ноябрь ресурсоснабжающая компания нарушала нормы предоставления услуг из-за технических неисправностей, передает пресс-служба областной прокуратуры. «В целях устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление руководителю МКУ „Центральный территориальный отдел“», — сообщили в прокуратуре. Благодаря этому из бюджета было выделено более 1 миллиона рублей на установку дополнительного оборудования, что и позволило улучшить качество водоснабжения. На данный момент жители села Лебяжье 1-е получают стабильное водоснабжение. Теперь вода в селе поступает в достаточном объеме и без перебоев, что значительно улучшило качество жизни местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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