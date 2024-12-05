В Курганской области мэрию заставили отдать миллион рублей на водоснабжение

После проверки прокуратуры Лебяжьевского района (Курганская область) мэрии округа было дано указание наладить водоснабжение. В результате обращения местных жителей установлено, что с июля по ноябрь ресурсоснабжающая компания нарушала нормы предоставления услуг из-за технических неисправностей, передает пресс-служба областной прокуратуры.
«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление руководителю МКУ „Центральный территориальный отдел“», — сообщили в прокуратуре. Благодаря этому из бюджета было выделено более 1 миллиона рублей на установку дополнительного оборудования, что и позволило улучшить качество водоснабжения.
На данный момент жители села Лебяжье 1-е получают стабильное водоснабжение. Теперь вода в селе поступает в достаточном объеме и без перебоев, что значительно улучшило качество жизни местных жителей.
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