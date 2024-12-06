Челябинский губернатор Текслер показал восстановленную дамбу возле Карабаша. Видео

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
Дамбу на Киалимском водохранилище прорвало 26 июля Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 декабря показал восстановленную дамбу Киалимского водохранилища, которую прорвало в июле. Видео размещено в telegram-канале главы региона.

«Видеофакт. На днях решили проблему Карабаша, о которой знают многие. После летного прорыва восстановили дамбу Киалимского водохранилища», — написал Текслер под видео.

Восстановление дамбы водохранилища позволило вернуть воду из питьевого источника в дома жителей Карабаша. Пробы воды показали соответствием всем нормативам.

«Приступаем к более сложной и емкой работе — проектированию и капительному ремонту всего гидротехнического сооружения Киалимского водохранилища. Ревизию таких объектов мы проводим по всей Челябинской области», — добавил Текслер.

Дамбу Киалимского водохранилища под Карабашем прорвало 26 июля. В зону подтопления попали несколько населенных пунктов. Причиной прорыва дамбы стали затяжные ливни, которые обрушились на Челябинскую область в июле, заявил Станислав Афанасенко, занимавший тогда пост главы Карабаша. Работа насосной станции возобновилась 26 ноября.

Киалимское водохранилище является питьевым источником для города Карабаш. После прорыва дамбы в июле 2024 года жители вынуждены были испытывать неудобства из-за перебоев подачи воды. Вся информация о прорыве дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 декабря показал восстановленную дамбу Киалимского водохранилища, которую прорвало в июле. Видео размещено в telegram-канале главы региона. «Видеофакт. На днях решили проблему Карабаша, о которой знают многие. После летного прорыва восстановили дамбу Киалимского водохранилища», — написал Текслер под видео. Восстановление дамбы водохранилища позволило вернуть воду из питьевого источника в дома жителей Карабаша. Пробы воды показали соответствием всем нормативам. «Приступаем к более сложной и емкой работе — проектированию и капительному ремонту всего гидротехнического сооружения Киалимского водохранилища. Ревизию таких объектов мы проводим по всей Челябинской области», — добавил Текслер. Дамбу Киалимского водохранилища под Карабашем прорвало 26 июля. В зону подтопления попали несколько населенных пунктов. Причиной прорыва дамбы стали затяжные ливни, которые обрушились на Челябинскую область в июле, заявил Станислав Афанасенко, занимавший тогда пост главы Карабаша. Работа насосной станции возобновилась 26 ноября. Киалимское водохранилище является питьевым источником для города Карабаш. После прорыва дамбы в июле 2024 года жители вынуждены были испытывать неудобства из-за перебоев подачи воды. Вся информация о прорыве дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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