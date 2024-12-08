Times of Israel: израильские танки вошли на территорию Сирии

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Израильские танки зашли на территорию Сирии
Израильские танки зашли на территорию Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

После падения режима Башара Асада израильские танки пересекли границу с Сирией в районе Голанских высот. Об этом сообщило Times of Israel. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала ситуацию.

«После краха режима Асада в одночасье сирийские сообщения утверждают, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот», — сообщило издание. По неподтвержденной информации, войска вошли в буферную зону у Кунейтры и начали артиллерийский обстрел. Израильская армия пока не дала официальных комментариев по этому поводу.

Ранее столицу Сирии Дамаск захватила оппозиционная группировка. Президент Башар Асад на фоне разгоревшегося военного конфликта покинул город. Подробнее о том, что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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После падения режима Башара Асада израильские танки пересекли границу с Сирией в районе Голанских высот. Об этом сообщило Times of Israel. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала ситуацию. «После краха режима Асада в одночасье сирийские сообщения утверждают, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот», — сообщило издание. По неподтвержденной информации, войска вошли в буферную зону у Кунейтры и начали артиллерийский обстрел. Израильская армия пока не дала официальных комментариев по этому поводу. Ранее столицу Сирии Дамаск захватила оппозиционная группировка. Президент Башар Асад на фоне разгоревшегося военного конфликта покинул город. Подробнее о том, что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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