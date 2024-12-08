«Не напутанила»: Зверев назвал Федункив старородящей теткой

Зверев назвал Федункив старородящей теткой
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Зверев, узнав о родах Федункиф, заявил, что рожать никогда не поздно
Зверев, узнав о родах Федункиф, заявил, что рожать никогда не поздно Фото:

Российский шоумен Сергей Зверев удивился новости о том, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив родила ребенка в возрасте 53 лет. Стилист назвал артистку «старородящей теткой».

«Рожать никогда не поздно. Тетка старородящая. Это осознанно. Не то, что напутанила и по залету… Долгожданные дети, такая радость», — поделился своими впечатлениями Зверев с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он отметил, что даже не знал о беременности Федункив.

Ранее звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В конце ноября стало известно, что российская артистка родила своему мужу сына. Крестным отцом ребенка стал певец Филипп Киркоров.

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Российский шоумен Сергей Зверев удивился новости о том, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив родила ребенка в возрасте 53 лет. Стилист назвал артистку «старородящей теткой». «Рожать никогда не поздно. Тетка старородящая. Это осознанно. Не то, что напутанила и по залету… Долгожданные дети, такая радость», — поделился своими впечатлениями Зверев с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он отметил, что даже не знал о беременности Федункив. Ранее звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В конце ноября стало известно, что российская артистка родила своему мужу сына. Крестным отцом ребенка стал певец Филипп Киркоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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