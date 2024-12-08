«Не напутанила»: Зверев назвал Федункив старородящей теткой

Российский шоумен Сергей Зверев удивился новости о том, что звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив родила ребенка в возрасте 53 лет. Стилист назвал артистку «старородящей теткой».
«Рожать никогда не поздно. Тетка старородящая. Это осознанно. Не то, что напутанила и по залету… Долгожданные дети, такая радость», — поделился своими впечатлениями Зверев с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он отметил, что даже не знал о беременности Федункив.
Ранее звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив в 53 года вышла за муж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В конце ноября стало известно, что российская артистка родила своему мужу сына. Крестным отцом ребенка стал певец Филипп Киркоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.