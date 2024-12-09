Временно исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства (УКС) Кургана Валерий Вахрушев может уйти в отставку после краткосрочного отпуска. Это связывают якобы с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Вахрушев приехал работать в Курган из ХМАО.
«Сейчас Вахрушев в краткосрочном отпуске, после которого якобы не намерен выходить в структуру мэрии. Обсуждают, что причины ухода якобы связаны с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам ради освоения денег под конец года», — рассказали источники.
По другой версии, Вахрушев пока не намерен покидать руководящий пост. Вероятно, что он мог об этом сказать сгоряча из-за напряженной работы. «Он пытается конструктивно вести диалог с вышестоящим начальством. Объясняет, в каких случаях они могут оплатить подрядчикам работы, а в каких нет. Погружается в работу и досконально проверяет все документы», — говорят в окружении врио директора.
Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до приемной УКС Кургана, но на телефонный звонок никто не ответил. Редакцией направлен запрос в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается.
До приезда Вахрушева УКС в течение двух месяцев возглавлял экс-руководитель транспортного управления Кургана Павел Коваленко. Его быстрый уход связывали с тем, что он не хотел отвечать за проблемную школу, сроки сдачи которой неоднократно срывались. На его предшественников Игоря Минина и Андрея Чудакова возбуждены уголовные дела, идут суды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.