В Кургане обсуждают увольнение варяга из ХМАО, руководящего стройуправлением. Инсайд

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Врио директора УКС Кургана Вахрушев ушел в отставку
Врио директора УКС Кургана Вахрушев ушел в отставку Фото:

Временно исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства (УКС) Кургана Валерий Вахрушев может уйти в отставку после краткосрочного отпуска. Это связывают якобы с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Вахрушев приехал работать в Курган из ХМАО. 

«Сейчас Вахрушев в краткосрочном отпуске, после которого якобы не намерен выходить в структуру мэрии. Обсуждают, что причины ухода якобы связаны с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам ради освоения денег под конец года», — рассказали источники.

По другой версии, Вахрушев пока не намерен покидать руководящий пост. Вероятно, что он мог об этом сказать сгоряча из-за напряженной работы. «Он пытается конструктивно вести диалог с вышестоящим начальством. Объясняет, в каких случаях они могут оплатить подрядчикам работы, а в каких нет. Погружается в работу и досконально проверяет все документы», — говорят в окружении врио директора. 

Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до приемной УКС Кургана, но на телефонный звонок никто не ответил. Редакцией направлен запрос в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается. 

До приезда Вахрушева УКС в течение двух месяцев возглавлял экс-руководитель транспортного управления Кургана Павел Коваленко. Его быстрый уход связывали с тем, что он не хотел отвечать за проблемную школу, сроки сдачи которой неоднократно срывались. На его предшественников Игоря Минина и Андрея Чудакова возбуждены уголовные дела, идут суды. 

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Временно исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства (УКС) Кургана Валерий Вахрушев может уйти в отставку после краткосрочного отпуска. Это связывают якобы с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Вахрушев приехал работать в Курган из ХМАО.  «Сейчас Вахрушев в краткосрочном отпуске, после которого якобы не намерен выходить в структуру мэрии. Обсуждают, что причины ухода якобы связаны с нежеланием подписывать документы по проблемным стройкам ради освоения денег под конец года», — рассказали источники. По другой версии, Вахрушев пока не намерен покидать руководящий пост. Вероятно, что он мог об этом сказать сгоряча из-за напряженной работы. «Он пытается конструктивно вести диалог с вышестоящим начальством. Объясняет, в каких случаях они могут оплатить подрядчикам работы, а в каких нет. Погружается в работу и досконально проверяет все документы», — говорят в окружении врио директора.  Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до приемной УКС Кургана, но на телефонный звонок никто не ответил. Редакцией направлен запрос в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается.  До приезда Вахрушева УКС в течение двух месяцев возглавлял экс-руководитель транспортного управления Кургана Павел Коваленко. Его быстрый уход связывали с тем, что он не хотел отвечать за проблемную школу, сроки сдачи которой неоднократно срывались. На его предшественников Игоря Минина и Андрея Чудакова возбуждены уголовные дела, идут суды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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