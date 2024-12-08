Самыми популярными именами остаются София и Александр
В Тюменской области в 2024 году жители называли детей такими редкими именами, как Гулбахор, Автандил, Сахра. Такая информация представлена в реестре ЗАГС.
«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Сахра, Гулбахор, Дилара, Кая, Анжела. Мужские — Автандил, Сулумбек, Нурмухаммад, Мухаммадхабиб, Абдул», — указано на портале ЗАГС.
В топе популярных имен для девочек остается София, Ева и Мария. Мальчиков чаще всего называют Александрами, Артемами и Михаилами.
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