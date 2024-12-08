08 декабря 2024

Автандил, Гулбахор, Сахра: какие редкие имена дают детям тюменцы

В топ редких имен для детей в Тюменской области вошли Автандил и Гулбахор
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми популярными именами остаются София и Александр
Самыми популярными именами остаются София и Александр Фото:

В Тюменской области в 2024 году жители называли детей такими редкими именами, как Гулбахор, Автандил, Сахра. Такая информация представлена в реестре ЗАГС.

«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Сахра, Гулбахор, Дилара, Кая, Анжела. Мужские — Автандил, Сулумбек, Нурмухаммад, Мухаммадхабиб, Абдул», — указано на портале ЗАГС.

В топе популярных имен для девочек остается София, Ева и Мария. Мальчиков чаще всего называют Александрами, Артемами и Михаилами. 

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В Тюменской области в 2024 году жители называли детей такими редкими именами, как Гулбахор, Автандил, Сахра. Такая информация представлена в реестре ЗАГС. «Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Сахра, Гулбахор, Дилара, Кая, Анжела. Мужские — Автандил, Сулумбек, Нурмухаммад, Мухаммадхабиб,  Абдул», — указано на портале ЗАГС. В топе популярных имен для девочек остается София, Ева и Мария. Мальчиков чаще всего называют Александрами, Артемами и Михаилами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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