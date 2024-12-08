Свердловский бизнесмен, обвиняемый в убийстве девочек в 1994-м, просится на СВО

09 декабря 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Андрея Шевнина отправили в СИЗО 25 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмен Андрей Шевнин, арестованный в Екатеринбурге по обвинению в убийстве двух девочек в 1994 году, попросился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Обвиняемый в убийстве двух 13-летних девочек Андрей Шевнин, находящийся в СИЗО, подал заявление, в котором изъявил желание поехать на СВО», — следует из поста. При этом мужчина не признает вину в преступлениях. Вместе с Шевниным был арестован его товарищ — Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело не дошло. Однако, по данным областного ГУ МВД, и Шевнин, и Кузнецов ранее отбывали наказания в местах лишения свободы за половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет, и умышленное причинение вреда здоровью. Спустя годы Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он якобы пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Андрей Шевнин, арестованный в Екатеринбурге по обвинению в убийстве двух девочек в 1994 году, попросился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Обвиняемый в убийстве двух 13-летних девочек Андрей Шевнин, находящийся в СИЗО, подал заявление, в котором изъявил желание поехать на СВО», — следует из поста. При этом мужчина не признает вину в преступлениях. Вместе с Шевниным был арестован его товарищ — Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело не дошло. Однако, по данным областного ГУ МВД, и Шевнин, и Кузнецов ранее отбывали наказания в местах лишения свободы за половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет, и умышленное причинение вреда здоровью. Спустя годы Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он якобы пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве.