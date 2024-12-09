Бывшая жена сына челябинского экс-губернатора требует арестовать спорный актив

Бывшая жена сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, Ирина, потребовала арестовать акции АО «Инвестиционная компания „Профит“» («ИК „Профит“»). Как следует из материалов дела, ходатайство, поданное в рамках банкротства Дубровского-младшего, оставлено без движения.
«Дубровская Ирина Викторовна обратилась в суд с заявлением, в котором просит наложить арест на акции АО „Инвестиционная компания ‚Профит‘ в АО ‚Регистраторское общество ‚Статус‘‘, принадлежащих Дубровскому Александру Борисовичу. Оставить ходатайство И. В . Дубровской о принятии обеспечительных мер без движения“, — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
До 9 января Дубровской необходимо обосновать, почему она просила об отсрочке уплаты госпошлины. В своем прошении заявитель просила запретить любые действия с ценными бумагами не только бывшему супругу, но и его финуправляющему Павлу Стешенцеву, держателю реестра, самому юрлицу и его руководству. Ирина Дубровская вошла в число кредиторов из-за долгам по алиментам, который накопил бывший муж. Между тем, как сообщили источники URA.RU, ходатайство подано по согласованию с бывшим мужем. Дубровская пытается спасти семейное имущество, которое собрались выставить на торги.
В апреле 2018 года Дубровский-младший купил акции АО «ИК „Профит“», контролирующей сеть АЗС на юге региона, у Сергея Рашникова, младшего брата владельца ММК. Спустя год Рашников умер. В 2020 году его дочери Марина и Екатерина предприняли попытку оспорить сделку, однако их иски были отклонены всеми судами.
После того как младший Дубровский был объявлен банкротом, семья Рашниковых попыталась стать кредитором, потребовав возврата долга по соглашению об акциях. Однако суд отказал им в признании этого долга. В ММК не комментируют судебные разбирательства между семьями.
Кроме сына Дубровского, банкротами признаны также его отец и принадлежащая семье компания «Монтажник». Представители Дубровских воздерживаются от общения с прессой.
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