По центру Тюмени прокатился БТР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акцию ко дню Героев Отечества проводит общество «Тюменский воин»
Акцию ко дню Героев Отечества проводит общество «Тюменский воин» Фото:

По центру Тюмени в день Героев Отечества проехал бронетранспортер. Об этом сообщает агентство 72.ru.

"БТР проехал по улице в сопровождении автомобилей ГИБДД. Он остановился в районе стелы "Город трудовой доблести", — сообщает агентство.

Уточняется, что машина проехала по улице Республики. Акцию ко дню Героев Отечества проводит организация "Тюменский воин". 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По центру Тюмени в день Героев Отечества проехал бронетранспортер. Об этом сообщает агентство 72.ru. "БТР проехал по улице в сопровождении автомобилей ГИБДД. Он остановился в районе стелы "Город трудовой доблести", — сообщает агентство. Уточняется, что машина проехала по улице Республики. Акцию ко дню Героев Отечества проводит организация "Тюменский воин". 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...