По центру Тюмени прокатился БТР

Акцию ко дню Героев Отечества проводит общество «Тюменский воин»
По центру Тюмени в день Героев Отечества проехал бронетранспортер. Об этом сообщает агентство 72.ru.
"БТР проехал по улице в сопровождении автомобилей ГИБДД. Он остановился в районе стелы "Город трудовой доблести", — сообщает агентство.
Уточняется, что машина проехала по улице Республики. Акцию ко дню Героев Отечества проводит организация "Тюменский воин".
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