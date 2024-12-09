09 декабря 2024

США заявили о готовности вооружить ВСУ в случае мобилизации 18-летних

© Служба новостей «URA.RU»
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Вашингтон уведомил Киев о своем решении экипировать украинскую армию
Вашингтон уведомил Киев о своем решении экипировать украинскую армию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер высказался о возможном снижении возраста для мобилизации на Украине. В ходе брифинга он сообщил о готовности страны предоставить экипировку боевикам, пополнившим ряды ВСУ.

«В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер на брифинге, который транслировал Госдеп на своем youtube-канале.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан. Журналист Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Генштаб ВСУ доложил Зеленскому о потере свыше 105 тысяч боевиков украинской армии. Минобороны РФ при этом сообщало, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.

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Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер высказался о возможном снижении возраста для мобилизации на Украине. В ходе брифинга он сообщил о готовности страны предоставить экипировку боевикам, пополнившим ряды ВСУ. «В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер на брифинге, который транслировал Госдеп на своем youtube-канале. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан. Журналист Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Генштаб ВСУ доложил Зеленскому о потере свыше 105 тысяч боевиков украинской армии. Минобороны РФ при этом сообщало, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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