Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер высказался о возможном снижении возраста для мобилизации на Украине. В ходе брифинга он сообщил о готовности страны предоставить экипировку боевикам, пополнившим ряды ВСУ.
«В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер на брифинге, который транслировал Госдеп на своем youtube-канале.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан. Журналист Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Генштаб ВСУ доложил Зеленскому о потере свыше 105 тысяч боевиков украинской армии. Минобороны РФ при этом сообщало, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.
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