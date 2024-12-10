Тюменцы пожаловались на задержку посылок на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Посылка доставляются в Тюмень с задержкой
Посылка доставляются в Тюмень с задержкой Фото:

Жители Тюмени пожаловались на задержку посылок на маркетплейсах. По их словам, заказы доставляются с открытой датой и приходят позже заявленного срока на несколько дней. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Делали заказ для ребенка. В итоге заказ не шел очень долго, и пришел с опозданием на четыре дня. Пообщались с оператором ПВЗ, он сообщил, что такая проблема сейчас у многих, поскольку идут новогодние заказы и службы доставок уже работают в авральном режиме», — сообщили тюменцы.

Другая тюменка также сообщила, что столкнулась с длительным ожиданием товара. Он отметила, что на пунктах выдачи в вечернее время начали образовываться очереди.

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Жители Тюмени пожаловались на задержку посылок на маркетплейсах. По их словам, заказы доставляются с открытой датой и приходят позже заявленного срока на несколько дней. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Делали заказ для ребенка. В итоге заказ не шел очень долго, и пришел с опозданием на четыре дня. Пообщались с оператором ПВЗ, он сообщил, что такая проблема сейчас у многих, поскольку идут новогодние заказы и службы доставок уже работают в авральном режиме», — сообщили тюменцы. Другая тюменка также сообщила, что столкнулась с длительным ожиданием товара. Он отметила, что на пунктах выдачи в вечернее время начали образовываться очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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