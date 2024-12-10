Тюменцы пожаловались на задержку посылок на маркетплейсах

Жители Тюмени пожаловались на задержку посылок на маркетплейсах. По их словам, заказы доставляются с открытой датой и приходят позже заявленного срока на несколько дней. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.
«Делали заказ для ребенка. В итоге заказ не шел очень долго, и пришел с опозданием на четыре дня. Пообщались с оператором ПВЗ, он сообщил, что такая проблема сейчас у многих, поскольку идут новогодние заказы и службы доставок уже работают в авральном режиме», — сообщили тюменцы.
Другая тюменка также сообщила, что столкнулась с длительным ожиданием товара. Он отметила, что на пунктах выдачи в вечернее время начали образовываться очереди.
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