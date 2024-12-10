В ТРЦ «Гипер-сити» курганцы встретятся с известными писателями

В Кургане на первой новогодней книжной ярмарке пройдут лекции
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В «Гипер-сити» Кургана впервые пройдет книжная ярмарка
В «Гипер-сити» Кургана впервые пройдет книжная ярмарка Фото:

На первой в Кургане новогодней книжной ярмарке, которая пройдет в середине декабря в ТРЦ «Гипер-сити», ожидается множество интересных мероприятий, включая лекции и мастер-классы от известных авторов и издательств. Это событие станет отличной возможностью для любителей книг пополнить свои библиотеки и узнать больше о мире литературы. О мероприятии пишет ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». 

Основные события ярмарки

14 декабря

12:00 — Лекция «Зачем нужна современная детская литература?»

15:00 — Встреча с писателем и преподавателем Ниной Дашевской, лекция «Путь книги от рукописи до читателя» с участием Мазеиной Капиталиной, выпускающего редактора ИД «КомпасГид».

17:00 — Командная игра «Зверомафия» по мотивам популярной книжной серии Анны Старобинец «Зверский детектив».

15 декабря

12:00 — Мастер-класс «Корона из бумаги» по книге «Хроники Драгомира» от издательства «Полынь».

15:00 — Лекция «Как привить ребенку любовь к чтению с рождения» от автора книги «Мама и дочки-сыночки. Путеводитель по нескучному детству» и мамы пятерых детей Цирельсон Натальи.

17:00 — Повторение командной игры «Зверомафия».

На ярмарке свои книги представят 15 федеральных издательств, которые привезут разнообразную литературу — от художественной до научной. Это отличная возможность для курганцев ознакомиться с новинками и классикой, а также найти интересные подарки к Новому году.

Курган активно развивает культурную сферу, организуя разнообразные мероприятия, такие как гастрокультурный фестиваль «Поваренная книга декабристов», который проходил с 30 ноября по 8 декабря и включал экскурсии, выставки и кулинарные мастер-классы.

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На первой в Кургане новогодней книжной ярмарке, которая пройдет в середине декабря в ТРЦ «Гипер-сити», ожидается множество интересных мероприятий, включая лекции и мастер-классы от известных авторов и издательств. Это событие станет отличной возможностью для любителей книг пополнить свои библиотеки и узнать больше о мире литературы. О мероприятии пишет ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».  Основные события ярмарки 14 декабря 12:00 — Лекция «Зачем нужна современная детская литература?» 15:00 — Встреча с писателем и преподавателем Ниной Дашевской, лекция «Путь книги от рукописи до читателя» с участием Мазеиной Капиталиной, выпускающего редактора ИД «КомпасГид». 17:00 — Командная игра «Зверомафия» по мотивам популярной книжной серии Анны Старобинец «Зверский детектив». 15 декабря 12:00 — Мастер-класс «Корона из бумаги» по книге «Хроники Драгомира» от издательства «Полынь». 15:00 — Лекция «Как привить ребенку любовь к чтению с рождения» от автора книги «Мама и дочки-сыночки. Путеводитель по нескучному детству» и мамы пятерых детей Цирельсон Натальи. 17:00 — Повторение командной игры «Зверомафия». На ярмарке свои книги представят 15 федеральных издательств, которые привезут разнообразную литературу — от художественной до научной. Это отличная возможность для курганцев ознакомиться с новинками и классикой, а также найти интересные подарки к Новому году. Курган активно развивает культурную сферу, организуя разнообразные мероприятия, такие как гастрокультурный фестиваль «Поваренная книга декабристов», который проходил с 30 ноября по 8 декабря и включал экскурсии, выставки и кулинарные мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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