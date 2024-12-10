В ТРЦ «Гипер-сити» курганцы встретятся с известными писателями

На первой в Кургане новогодней книжной ярмарке, которая пройдет в середине декабря в ТРЦ «Гипер-сити», ожидается множество интересных мероприятий, включая лекции и мастер-классы от известных авторов и издательств. Это событие станет отличной возможностью для любителей книг пополнить свои библиотеки и узнать больше о мире литературы. О мероприятии пишет ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
Основные события ярмарки
14 декабря
12:00 — Лекция «Зачем нужна современная детская литература?»
15:00 — Встреча с писателем и преподавателем Ниной Дашевской, лекция «Путь книги от рукописи до читателя» с участием Мазеиной Капиталиной, выпускающего редактора ИД «КомпасГид».
17:00 — Командная игра «Зверомафия» по мотивам популярной книжной серии Анны Старобинец «Зверский детектив».
15 декабря
12:00 — Мастер-класс «Корона из бумаги» по книге «Хроники Драгомира» от издательства «Полынь».
15:00 — Лекция «Как привить ребенку любовь к чтению с рождения» от автора книги «Мама и дочки-сыночки. Путеводитель по нескучному детству» и мамы пятерых детей Цирельсон Натальи.
17:00 — Повторение командной игры «Зверомафия».
На ярмарке свои книги представят 15 федеральных издательств, которые привезут разнообразную литературу — от художественной до научной. Это отличная возможность для курганцев ознакомиться с новинками и классикой, а также найти интересные подарки к Новому году.
Курган активно развивает культурную сферу, организуя разнообразные мероприятия, такие как гастрокультурный фестиваль «Поваренная книга декабристов», который проходил с 30 ноября по 8 декабря и включал экскурсии, выставки и кулинарные мастер-классы.
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