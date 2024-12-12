Пермская компания будет закупать в Кургане детали для роборук

Пермский создатель роботов «Промобот» подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком «Модеста» из Кургана. Иногородняя компания будет закупать схваты для роботизированных манипуляторов. Об этом URA.RU сообщили в компании-производителе.
«Производитель робототехнических устройств „Промобот“ из Перми и разработчик робототехнических решений „Модеста“ из Кургана подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого партнерства курганские разработчики планируют осуществлять разработку схватов для роботизированных манипуляторов от компании „Промобот“», — сообщили URA.RU в пресс-службе производителя роботов.
В пермской фирме отметили, что сотрудничество позволит обеспечить их роботам возможность выполнять задачи по перемещению, сортировке и упаковке, а также использоваться в образовательных целях. Соглашение между компаниями было подписано 12 декабря в рамках межрегионального форума «Про ИТ. Цифровизация реального сектора экономики», который прошел в Кургане. До этого сооснователь компании «Промобот» и резидент Сколково Олег Кивокурцев посещал предпринимательский форум в ноябре.
Ранее URA.RU писало, что 3D-разработкой курганцев заинтересовались в «Сколково». В 2023 году они презентовали в Москве прототип протеза, созданного для одной из жительниц Кургана.
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