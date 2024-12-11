В деле бывшей возлюбленной Гуфа из Екатеринбурга появился новый фигурант

По делу екатеринбургской звезды «Дома-2» Макаровой допросили нотариуса

12 декабря 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Яне Шевцовой суд избрал запрет определенных действий Фото: Илья Московец © URA.RU В рамках уголовного дела бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезды «Дома-2» Яны Макаровой (Шевцовой), допросили ее нотариуса. Об этом URA.RU сообщил источник. «В деле фигурируют документы, которые считают поддельными. Муж нотариуса — вхож в окружение Макаровой, он тоже был допрошен. Они оба на свободе», — сказал собеседник агентства. Макарову задержали 10 октября возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Собеседник уверяет, что у пары детей нет (позже в этом же призналась и сама Яна), а свидетельство о рождении Макарова подделала. Сама Яна заявляла, что предприниматель якобы угрожал ей и принуждал к сексу. При этом в полицию она не обращалась. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество». На период следствия ей запрещено пользоваться телефоном, выходить в Сеть и общаться со свидетелями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках уголовного дела бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезды «Дома-2» Яны Макаровой (Шевцовой), допросили ее нотариуса. Об этом URA.RU сообщил источник. «В деле фигурируют документы, которые считают поддельными. Муж нотариуса — вхож в окружение Макаровой, он тоже был допрошен. Они оба на свободе», — сказал собеседник агентства. Макарову задержали 10 октября возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Собеседник уверяет, что у пары детей нет (позже в этом же призналась и сама Яна), а свидетельство о рождении Макарова подделала. Сама Яна заявляла, что предприниматель якобы угрожал ей и принуждал к сексу. При этом в полицию она не обращалась. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество». На период следствия ей запрещено пользоваться телефоном, выходить в Сеть и общаться со свидетелями.