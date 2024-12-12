12 декабря 2024

Снайпер из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото

В Надымском районе ЯНАО попрощаются с бойцом СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надымском районе простятся с погибшим снайпером из ЯНАО, архивное фото
В Надымском районе простятся с погибшим снайпером из ЯНАО, архивное фото Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) Михаил Няданги погиб при выполнении задач СВО. Об этом сообщает пресс-служба Надымского района.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Михаила Няданги. Oн погиб при исполнении служебного долга во время военной спецоперации», — передает пресс-служба Надымского района.  Как сообщает пресс-служба, Михаил служил снайпером штурмовой роты мотострелкового полка рядовым. 

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, администрация и жители принесли свои соболезнования. Прощание с Михаилом состоится 13 декабря, в 12:00, в ритуальном зале.

Прощание с Михаилом пройдет 13 декабря в ритуальном зале
Прощание с Михаилом пройдет 13 декабря в ритуальном зале
Фото:

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Житель Надыма (ЯНАО) Михаил Няданги погиб при выполнении задач СВО. Об этом сообщает пресс-служба Надымского района. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Михаила Няданги. Oн погиб при исполнении служебного долга во время военной спецоперации», — передает пресс-служба Надымского района.  Как сообщает пресс-служба, Михаил служил снайпером штурмовой роты мотострелкового полка рядовым.  Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, администрация и жители принесли свои соболезнования. Прощание с Михаилом состоится 13 декабря, в 12:00, в ритуальном зале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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