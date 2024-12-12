В Надымском районе простятся с погибшим снайпером из ЯНАО, архивное фото
Житель Надыма (ЯНАО) Михаил Няданги погиб при выполнении задач СВО. Об этом сообщает пресс-служба Надымского района.
«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Михаила Няданги. Oн погиб при исполнении служебного долга во время военной спецоперации», — передает пресс-служба Надымского района. Как сообщает пресс-служба, Михаил служил снайпером штурмовой роты мотострелкового полка рядовым.
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, администрация и жители принесли свои соболезнования. Прощание с Михаилом состоится 13 декабря, в 12:00, в ритуальном зале.
Прощание с Михаилом пройдет 13 декабря в ритуальном зале
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!