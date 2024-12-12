На железнодорожный вокзал в Челябинске прибыл двухэтажный поезд, который 13 декабря впервые отравится по маршруту Челябинск — Москва. Также был презентован электропоезд «Финист», начинающий свои рейсы в Екатеринбург с 15 декабря. Новые составы осмотрел глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«У нас начинает курсировать новый скоростной поезд „Финист“ по маршруту Челябинск-Екатеринбург, а также с сегодняшнего дня начинает работу двухэтажный поезд. Хочу отметить, что „Финист“ полностью импортозамещенный. Значительная часть деталей сделаны в Челябинской области», — сказал Текслер.
Губернатору региона устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью. Кроме того, Алексей Текслер заявил, что в 2025 году состоится запуск еще одного двухэтажного поезда, следующего на юг страны.
О запуске новых поездов стало известно 3 декабря. Электричка «Финист» начнет курсировать ежедневно с 15 декабря по дополнительному маршруту через Каменск-Уральский. Путь до Екатеринбурга на электропоезде займет чуть более четырех часов. Двухэтажный поезд из Челябинска в Москву отправится 13 декабря в 13:30 по местному времени. Он также будет выполнять маршруты ежедневно.
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