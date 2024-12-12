12 декабря 2024

Детские сады «Газпрома» перейдут в распоряжение ЯНАО

«Газпром» передаст шесть детских садов Новому Уренгою
© Служба новостей «URA.RU»
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«Газпром» раздает свои детские сады (фото из архива)
«Газпром» раздает свои детские сады (фото из архива) Фото:

«Газпром» передает детские сады Новому Уренгою (ЯНАО). Два садика общество с ограниченной ответственностью уже передало за 2023-2024 года, еще два передадут в следующем году, а в 2026 году город получит в распоряжение четыре дошкольных учреждения, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Газпром добыча Уренгой».

«В подведомственность администрации города Новый Уренгой происходит постепенная передача зданий детских садов ООО „Газпром добыча Уренгой“. Департаменту имущественных и жилищных отношений администрации города Новый Уренгой: в 2023 году передан один детский сад, в 2024 году — один детский сад, в 2025 году запланирована передача два детских сада, в 2026 году — четыре дошкольных учреждения», — сообщил представитель пресс-службы «Газпрома» корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» обеспечит Новый Уренгой детсадами на тысячи мест. Дошкольные организации смогут обеспечить места для 1250 новоуренгойских детей.

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«Газпром» передает детские сады Новому Уренгою (ЯНАО). Два садика общество с ограниченной ответственностью уже передало за 2023-2024 года, еще два передадут в следующем году, а в 2026 году город получит в распоряжение четыре дошкольных учреждения, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Газпром добыча Уренгой». «В подведомственность администрации города Новый Уренгой происходит постепенная передача зданий детских садов ООО „Газпром добыча Уренгой“. Департаменту имущественных и жилищных отношений администрации города Новый Уренгой: в 2023 году передан один детский сад, в 2024 году — один детский сад, в 2025 году запланирована передача два детских сада, в 2026 году — четыре дошкольных учреждения», — сообщил представитель пресс-службы «Газпрома» корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» обеспечит Новый Уренгой детсадами на тысячи мест. Дошкольные организации смогут обеспечить места для 1250 новоуренгойских детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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