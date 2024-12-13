Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Западе заняты разработкой планов разделения для стран, которые не согласны с их политикой. Он привел в пример ситуацию в Китае, где остров Тайвань пытается изобрести собственную государственность. Медведев также назвал русских и украинцев одним народом и заявил что Украина, как страна, может перестать существовать. Главные мысли зампреда Совбеза РФ из его статьи для журнала «Международная жизнь» — в материале URA.RU.
Русские и украинцы — один народ
Россияне и украинцы являются единым народом, и никакие обстоятельства не могут изменить этот факт. По мнению заместителя председателя Совета безопасности, попытки разделить эти народы не имеют смысла.
Медведев также добавил, что неонацисты обречены столкнуться с непреодолимым сопротивлением со стороны общерусского единства. А Украина и вовсе может исчезнуть с карты мира.
Украина может исчезнуть
По мнению Медведева, Украина должна улучшить отношения с Россией и отказаться от излишней гордости, чтобы избежать исчезновения с политической карты мира. «„Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира“, — заявил зампред Совбеза. По словам Медведева, РФ является незаменимым партнером для Киева в культурном, языковом и политическом аспектах. Он уточнил, что Россия стремится поддержать жителей Малороссии и Новороссии в стремлении построить Украину, освобожденную от националистических тенденций.
Возвращение Донбасса похоже на объединение Германии
В своем материале Медведев провел параллель между присоединением территорий Украины к России и аншлюсом ГДР Западной Германией в 1990 году. Он заявил, что этот процесс можно сравнить с воссоединением Германии, подчеркивая, что оба действия имеют общие исторические корни. «Возвращение наших земель на историческую Родину не более „преступно“, чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году», — написал он.
Запад разрабатывает планы по «разделению» неугодных стран
Зампред Совбеза также обвинил Западные страны в разработке планов разделения для стран, не согласных с их политикой. По его словам, англосаксы активно вмешиваются во внутренние дела других государств. «Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех „несогласных“ с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира», — отметил Медведев.
Зампред Совбеза заявил, что на сегодняшний день частью политики США и их союзников являются попытки создания национальной идентичности для отделения этнических групп от государства. По его словам, такие действия происходят не только в отношении России, но и других крупных государств, включая Китай. В пример своим словам зампред Совбеза привел ситуацию с Тайванем.
«Сегодня разжигание межнациональной или межрасовой вражды сводится к конструированию национальной псевдоидентичности какой-либо этнической группы для ее откола от государствообразующего народа. Так Вашингтон и его сателлиты поступают с Россией, так делают в отношении Китая и многих других государств», — отметил Медведев. По его словам, Тайвань, являющийся органичной и неотъемлемой частью общекитайского пространства, из-за океана подстрекается на изобретение собственной государственности, нации и языка», — подчеркнул Медведев. Он также назвал эти попытки нежизнеспособными.
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