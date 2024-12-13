13 декабря 2024

В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии для всех пенсионеров

Депутат Чернышов предложил ежегодную выплату 13-й пенсии ко дню рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году пенсионерам могут дать единовременную доплату к пенсии в день рождения
В 2025 году пенсионерам могут дать единовременную доплату к пенсии в день рождения Фото:

В следующем году в Госдуму будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения для всех категорий пенсионеров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его словам, предыдущая версия законопроекта, представленная в 2023 году, не была принята из-за юридических недочетов.

«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал Чернышов, передает РИА Новости.

Цель предложенного законопроекта — обеспечить ежегодную дополнительную поддержку пенсионеров в виде единовременной выплаты к дню рождения. Эта мера призвана улучшить благосостояние пенсионеров и показать внимание государства к этой категории граждан. Чернышов подчеркнул, что выплата будет равна одной месячной пенсии и будет распространяться на всех пенсионеров, включая получателей страховых и государственных пенсий, а также сотрудников силовых структур.

С начала 2025 года некоторые жители ЛНР, не имеющие российского паспорта, будут лишены права на получение пенсии. В частности, индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%. Более шести миллионов россиян получат федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

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В следующем году в Госдуму будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения для всех категорий пенсионеров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). По его словам, предыдущая версия законопроекта, представленная в 2023 году, не была принята из-за юридических недочетов. «В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал Чернышов, передает РИА Новости. Цель предложенного законопроекта — обеспечить ежегодную дополнительную поддержку пенсионеров в виде единовременной выплаты к дню рождения. Эта мера призвана улучшить благосостояние пенсионеров и показать внимание государства к этой категории граждан. Чернышов подчеркнул, что выплата будет равна одной месячной пенсии и будет распространяться на всех пенсионеров, включая получателей страховых и государственных пенсий, а также сотрудников силовых структур. С начала 2025 года некоторые жители ЛНР, не имеющие российского паспорта, будут лишены права на получение пенсии. В частности, индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%. Более шести миллионов россиян получат федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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