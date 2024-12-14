Российские силы ликвидировали иностранных наемников ВСУ из Колумбии в ЛНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, помимо колумбийских, среди украинских военных есть наемники и из других стран Латинской Америки. Также в ночь на 14 декабря в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, а ВСУ пытались атаковать Россию беспилотниками. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Кураховское направление
Украинские вооруженные силы оказались в сложной ситуации, когда их солдаты были заблокированы в так называемом «Кураховском котле». Согласно информации, опубликованной ресурсом DeepState, который связывают с Главным управлением разведки Украины, российские войска заняли такие населенные пункты, как Елизаветовка, Веселый Гай и Романовка. Также сообщается о продвижении российских подразделений в Анновке и Успеновке. Тем временем ВС РФ окружили украинских солдат, которые остались без возможности связи. Проводится зачистка населенных пунктов, в ходе которой уничтожаются отказавшиеся сдаваться бойцы ВСУ.
Луганское направление
По информации военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ привлекли наемников из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях на территории ЛНР и Харьковской области. Марочко сообщил ТАСС, что российские войска уничтожили группу колумбийских наемников возле Луганска. Он также отметил, что часто личности этих наемников маскируются под украинские имена в официальных документах.
Покровское направление
На покровском направлении украинские военные стали жертвами артиллерийского обстрела, осуществленного собственными силами из-за подозрений в попытке сдаться российской стороне. Об этом сообщил взятый в плен солдат ВСУ Сергей Кещук.
Пленный украинский военный рассказал, что его мобилизация была принудительной: его задержали прямо на улице и сразу же отправили на учебный полигон. Там серьезной подготовки не последовало, а командование занималось вымогательством денег у новобранцев. По словам Кещука, деньги приходилось собирать на все: от продуктов и смазки для оружия до оплаты электричества, бензина и генераторов. Во вторник, 10 декабря, его направили на передовую на покровском направлении, где вместе с четырьмя товарищами его разместили на передней линии без какой-либо поддержки с задачей удерживать позицию до последнего. Спустя неделю российские войска подошли к позициям ВСУ на близкое расстояние.
«Как мы сдались — мы просидели ещё, нас свои бомбили, и ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и задвухсотили одного нашего», — передает Life.ru слова Кещука.
В Одессе прозвучал взрыв
В Одессе на Украине произошел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Согласно его сообщению, звук взрыва был ясно слышен на территории города. До происшествия в Одесской области было объявлено о воздушной тревоге. Кроме того, сигналы о воздушной опасности на данный момент активированы в Киеве и других восьми областях страны, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области, пишет Life.ru.
ВСУ атаковали Россию дронами
В ночь на 14 декабря российские оборонительные силы уничтожили 37 дронов ВСУ, которые вторглись в воздушное пространство над территориями Кубани, Брянской, Курской и Орловской областей, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.
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