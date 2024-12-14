Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал регионы УрФО создавать собственные аналоги проекта «Время героев». Полпред заявил об этом в своем telegram-канале и в качестве примера привел опыт ХМАО и Челябинской области, впервые обозначив срок старта югорской программы — февраль 2025 года.
«Уже есть инициативы, на которые можно опереться. В феврале 2025 года стартует проект „Герои Югры“, в первом потоке которого примут участие более 150 человек. Аналогичная программа планируется к запуску в Челябинской области. Уверен, в скором времени подтянутся и остальные регионы Большого Урала», — анонсировал Жога.
Оба губернатора — главы Югры Руслан Кухарук и Челябинской области Алексей Текслер — уже работают над региональными треками программы. Полпред заявил о готовности поддержать проект лично. «Я сам участник первого потока программы „Время героев“ и с радостью помогу в запуске региональных проектов, поделюсь опытом и знаниями», — пообещал Жога.
ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить эту программу кадровой интеграции бойцов. О планах по локализации проекта губернатор Югры Кухарук объявил в ноябре. Федеральная программа интеграции участников СВО в систему власти находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Задача локализовать «Время героев» была поставлена администрацией президента в конце ноября на регулярной учебе политических вице-губернаторов в мастерской управления «Сенеж».
Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметили заслуги Югры по поддержке ветеранов СВО. На съезде партии они привели в пример ХМАО как регион, готовый запустить региональный трек программы «Время героев».
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