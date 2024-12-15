Российские силы сбили МиГ-29 ВСУ: карта СВО на 15 декабря

Российские военные сбили истребитель Миг-29, принадлежащий украинским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что в минувшую ночь российские регионы подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, системы ПВО сработали над Черным морем, Курской и Белгородской областями. На кураховском направлении 700 боевиков ВСУ попали в окружение ВС РФ. Ход военных действий и карта спецоперации на 15 декабря — в материале URA.RU.
Украина атаковала регионы РФ 15 БПЛА
В ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Из них 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Оставшиеся два были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей. Российские средства ПВО также ликвидировали украинский Миг-29.
Курское направление
В Курской области российские морпехи захватили опорный пункт ВСУ. Три багги с десантом провели лобовую атаку, в то время как другие группы обошли украинских солдат и атаковали их с тыла, сообщили в Минобороны РФ. Морпехи провели разведку и обнаружили опорный пункт с пулеметными гнездами и блиндажами. По словам командира роты с позывным «Сайгон», на опорных пунктах обычно есть несколько «идеологически заряженных» бойцов, которые не сдаются, но после их гибели остальные часто готовы сдаться.
Донецкое направление
На донецком направлении противник усилил свои позиции, перебросив в Покровск (ранее Красноармейск) значительные воинские силы. По предварительной информации, речь идет о 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, основу которой составляют бойцы из элитного подразделения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
В районе населенных пунктов Тернов и Серебрянка (ДНР) российские войска проводят наступательные операции. Артиллерийские подразделения стараются нарушить логистику противника, перекрывая его снабжение и ротацию войск, что затрудняет доставку боеприпасов. В ответ на это, ВСУ обстреливают Серебрянский лес, пытаясь лишить ВС РФ возможности использовать его в качестве укрытия. Несмотря на это, высокая квалификация и опыт российских бойцов позволяют успешно противостоять атакам, передает Пятый канал.
Кураховское направление
В Курахово и прилегающих районах около 700 военнослужащих ВСУ, которым командование восемь раз отказало в отступлении с позиций, попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахова, включая подразделение спецназа. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он добавил, что у боевиков ВСУ остался единственный выбор: сдаться или быть уничтоженными. Противник делает все возможное, чтобы замедлить наступление ВС РФ, не считаясь с затратами, передает telegram-канал «Два Майора».
Запорожское направление
На Запорожском направлении передовые подразделения осуществляют наступательные операции, однако основной состав войск пока не введен в бой. Противник, в свою очередь, продолжает ожидать наступления через Днепр в направлении Херсона и старается раскрыть стратегические планы российских сил.
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