На турнире в КНР победили россияне
Команда по киберспорту из России Team Spirit стала победителем престижного турнира в Шанхае (Китай). Капитаном коллектива является курганец Леонид Вишняков. Об этом сообщили представители команды.
«Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». За победу киберспортсмены получили полмиллиона долларов США.
Ранее на сайте команды Team Spirit сообщалось, что Вишняков родился в Кургане. Он играет в Counter-Strike с 2005 года, а за команду выступает c 2019 года.
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