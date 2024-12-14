14 декабря 2024

Команда Team Spirit с курганцем в составе выиграла турнир в Шанхае. Видео

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На турнире в КНР победили россияне
На турнире в КНР победили россияне Фото:

Команда по киберспорту из России Team Spirit стала победителем престижного турнира в Шанхае (Китай). Капитаном коллектива является курганец Леонид Вишняков. Об этом сообщили представители команды.

«Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». За победу киберспортсмены получили полмиллиона долларов США.

Ранее на сайте команды Team Spirit сообщалось, что Вишняков родился в Кургане. Он играет в Counter-Strike с 2005 года, а за команду выступает c 2019 года. 

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Команда по киберспорту из России Team Spirit стала победителем престижного турнира в Шанхае (Китай). Капитаном коллектива является курганец Леонид Вишняков. Об этом сообщили представители команды. «Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». За победу киберспортсмены получили полмиллиона долларов США. Ранее на сайте команды Team Spirit сообщалось, что Вишняков родился в Кургане. Он играет в Counter-Strike с 2005 года, а за команду выступает c 2019 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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