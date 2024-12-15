Курганский гонщик, лидировавший на всероссийских соревнованиях, получил травму

Мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске. Об этом сообщает управление спорта.
«Один из лидеров первого дня соревнований Константин Коленкин допустил падение в 31 заезде и выбыл из гонки в связи с травмой. В больнице ему диагностировали перелом ключицы», — сообщили в спортуправлении.
По итогам соревнований лидером стал тольяттинец Игорь Кононов из «Мега-Лады». Второе места забрал его одноклубник Никита Толокнов. Бронза у уфимца Евгения Шарова из ЦТВС им. Г.Кадырова.
В финал чемпионата России, первый этап которого пройдет в Тольятти 28-29 декабря, вышли: Иван Гаврилов (Уфа), Никита Тарасов (Каменск-Уральский), Иван Хужин (Тольятти), Константин Коленкин (Шадринск), Владислав Мартьянов (Шадринск), Матвей Волков (Тольятти), Вячеслав Дроздов (Уфа). Запасные гонщики — Иван Большаков (Каменск-Уральский) и Симон Свитек (Тольятти).
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