15 декабря 2024
14 декабря 2024

Курганский гонщик, лидировавший на всероссийских соревнованиях, получил травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер соревнований получил перелом ключицы
Лидер соревнований получил перелом ключицы Фото:

Мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске. Об этом сообщает управление спорта.

«Один из лидеров первого дня соревнований Константин Коленкин допустил падение в 31 заезде и выбыл из гонки в связи с травмой. В больнице ему диагностировали перелом ключицы», — сообщили в спортуправлении.

По итогам соревнований лидером стал тольяттинец Игорь Кононов из «Мега-Лады». Второе места забрал его одноклубник Никита Толокнов. Бронза у уфимца Евгения Шарова из ЦТВС им. Г.Кадырова.

В финал чемпионата России, первый этап которого пройдет в Тольятти 28-29 декабря, вышли: Иван Гаврилов (Уфа), Никита Тарасов (Каменск-Уральский), Иван Хужин (Тольятти), Константин Коленкин (Шадринск), Владислав Мартьянов (Шадринск), Матвей Волков (Тольятти), Вячеслав Дроздов (Уфа). Запасные гонщики — Иван Большаков (Каменск-Уральский) и Симон Свитек (Тольятти).

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Мотогонщик Константин Коленкин, выступавший за шадринский клуб «Торпедо-Шааз» Курганской области в полуфинале личного Чемпионата по мотогонкам на льду, из-за травмы покинул состязания. Они проходили в Шадринске. Об этом сообщает управление спорта. «Один из лидеров первого дня соревнований Константин Коленкин допустил падение в 31 заезде и выбыл из гонки в связи с травмой. В больнице ему диагностировали перелом ключицы», — сообщили в спортуправлении. По итогам соревнований лидером стал тольяттинец Игорь Кононов из «Мега-Лады». Второе места забрал его одноклубник Никита Толокнов. Бронза у уфимца Евгения Шарова из ЦТВС им. Г.Кадырова. В финал чемпионата России, первый этап которого пройдет в Тольятти 28-29 декабря, вышли: Иван Гаврилов (Уфа), Никита Тарасов (Каменск-Уральский), Иван Хужин (Тольятти), Константин Коленкин (Шадринск), Владислав Мартьянов (Шадринск), Матвей Волков (Тольятти), Вячеслав Дроздов (Уфа). Запасные гонщики — Иван Большаков (Каменск-Уральский) и Симон Свитек (Тольятти).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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