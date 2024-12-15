Экс-директор департамента в ЯНАО Першиков отправится в колонию за получение взятки

В Салехарде (ЯНАО) суд признал виновным в совершении коррупционных преступлений экс-главу окружного департамента транспорта Максима Першикова. Его обвиняли в получении взятки на сумму в 62 миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Салехардский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Максима Першикова, обвиняемого в получении в период с 2016 по 2020 годы взятки в особо крупном размере. По результатам повторного рассмотрения суд согласился с позицией стороны обвинения и приговорил Першикова за совершение должностного преступления к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Першиков в 2016 году возглавил дирекцию дорожного хозяйства ЯНАО, сменив на этом посту Игоря Боркуна. В 2018 году молодой руководитель занял пост директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. В 2019 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогу «Честного маршрута» раскритиковал работу дорожников, а в 2020 году Першикова отправили в отставку.
В 2021 году экс-чиновник был задержан силовиками по обвинению в получении взятки в три миллиона рублей. Уже в ходе следствия было выявлен новый эпизод получения взятки в 1,5 млн рублей и другие. Итоговая сумма взятки, по версии следствия, составила 62 млн рублей. После полутора лет расследования уголовного дела СУ СКР по ЯНАО, оно было передано в суд. В августе 2023 года обвинения с экс-чиновника были сняты, суд не согласился с версией следствия, так как посчитал, что факты получения взяток не доказаны.
После начался процесс оспаривания решения суда. Если суд ЯНАО подтвердил решение первой инстанции, то в кассационный суд счел доводы неоднозначными, и отправил дело на новое рассмотрение.
Сегодня, 16 декабря, суд Салехарда признал Першикова виновным. Приговор в законную силу не вступил. Подробности о биографии экс-чиновника и уголовном процессе — в материале URA.RU.
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