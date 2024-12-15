15 декабря 2024

Дорогой Дед Мороз: с тюменцев за получасовое поздравление просят 24 000 рублей

В Тюмени цена за поздравление от Деда Мороза доходит до 24 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новый год тарифы на поздравление вырастут
В Новый год тарифы на поздравление вырастут Фото:

Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 24 тысяч рублей за полчаса. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать в костюмах, которых больше нет в России.

«Aртиcты нашей компaнии уже бoлeе восьми лет пpовoдят мeрoприятия cамых рaзныx уровней, в тoм числе и для мeдийных лиц. Наши шикарные костюмы, которые сшиты по индивидуальному заказу, в России таких образов вы не найдете нигде, удивят всех ваших гостей. Цена от 24 000 рублей за 30 минут», — сказано в объявлении.

В канун праздника, 31 декабря, за получасовое выступление придется отдать от 26 тысяч рублей. За дополнительную плату к основным персонажам могут пригласить героев современных сказок. А также провести мастер-классы с изготовлением мороженого, фокусы и дискотеку.

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Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 24 тысяч рублей за полчаса. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать в костюмах, которых больше нет в России. «Aртиcты нашей компaнии уже бoлeе восьми лет пpовoдят мeрoприятия cамых рaзныx уровней, в тoм числе и для мeдийных лиц. Наши шикарные костюмы, которые сшиты по индивидуальному заказу, в России таких образов вы не найдете нигде, удивят всех ваших гостей. Цена от 24 000 рублей за 30 минут», — сказано в объявлении. В канун праздника, 31 декабря, за получасовое выступление придется отдать от 26 тысяч рублей. За дополнительную плату к основным персонажам могут пригласить героев современных сказок. А также провести мастер-классы с изготовлением мороженого, фокусы и дискотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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