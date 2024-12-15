Дорогой Дед Мороз: с тюменцев за получасовое поздравление просят 24 000 рублей

Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 24 тысяч рублей за полчаса. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать в костюмах, которых больше нет в России.
«Aртиcты нашей компaнии уже бoлeе восьми лет пpовoдят мeрoприятия cамых рaзныx уровней, в тoм числе и для мeдийных лиц. Наши шикарные костюмы, которые сшиты по индивидуальному заказу, в России таких образов вы не найдете нигде, удивят всех ваших гостей. Цена от 24 000 рублей за 30 минут», — сказано в объявлении.
В канун праздника, 31 декабря, за получасовое выступление придется отдать от 26 тысяч рублей. За дополнительную плату к основным персонажам могут пригласить героев современных сказок. А также провести мастер-классы с изготовлением мороженого, фокусы и дискотеку.
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