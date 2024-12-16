Экс-глава Ашинского района Чистяков не смог отстоять оправдательный приговор

Бывший глава Ашинского района Челябинской области Виктор Чистяков в суде апелляционной инстанции не смог отстоять оправдательный приговор по делу о коррупции. Как сообщил URA.RU адвокат Чистякова Михаил Кириенко, дело вновь направлено в суд первой инстанции.
«Приговор отменили и отправили дело на новое рассмотрение. Пока мотивировочного решения нет. Мотивы понять сложно», — сообщил URA.RU Кириенко.
По его словам, Чистяков остался под подпиской о невыезде. Защита готовится дальше добиваться оправдательного приговора.
Чистяков попал под следствие в феврале 2022 года. Его обвинили в получении крупной взятки от одного из местных предпринимателей и отправили в СИЗО. Под стражей он провел боле двух с половиной лет. За это время его успели признать виновным, но апелляция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Со второй попытки экс-главу признали невиновным, но апелляция отменила и это решение. Сейчас дело экс-главы района вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
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