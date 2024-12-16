Экс-следователи Зубков и Зыков, забившие челябинца, пытались оспорить приговор. Видео

17 декабря 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Адвокатам Зыкова и Зубкова отказали в отмене приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговоры экс-сотрудникам челябинского следкома Кириллу Зубкову и Дмитрию Зыкову, осужденным за смертельное избиение местного жителя у ночного клуба Opera. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, жалобы адвокатов отклонили. «Судебная коллегия определила приговор Центрального райсуда в отношении Зыкова и Зубкова оставить без изменений. Кассационные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья. Зыков не явился на заседание, указав в кассационной жалобе, что просит отменить приговор и прекратить дело. Адвокат считает, что удары экс-следователя не стали причиной смерти, а были лишь самообороной. Защитник просит вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы определить, каким было влияние на смерть челябинца и образовавшееся кровоизлияние сосудов мозга. Защитник Зубкова Данил Бояринов полностью поддержал доводы адвоката Зыкова. «Я считаю, он во всем виноват и должен ответить за смерть моего сына», — заявила на это потерпевшая Ирина Гончарова. Ее адвокат Георгий Краснов считает квалификацию дела верной и просит оставить приговоры в силе. Краснов напомнил, что версию с самообороной следствие опровергло. Кроме того, экспертиза разграничила влияние действий подсудимых. У Зыкова с Зубковым были хорошие перспективы для движения по службе. Но все это разрушилось в момент, когда они, возвращаясь ночью из заведения, решили влезть в драку между двумя пьяными компаниями у ночного клуба Opera. Инцидент произошел в мое 2022 года, спустя несколько месяцев заведение закрылось. Самым активным участником драки стал Зыков — он, буквально, раскидывал оппонентов. В какой-то момент один из них упал на землю. Встать ему не дал Зубков, нанесший удар ногой в голову. После этого человек уже не поднялся. Следователей задержали сотрудники ППС во дворах за клубом. Их внешний вид говорил об активном участии в драке: кулаки сбиты, на обуви капли крови. При этом вели они себя дерзко и высокомерно: уверенные в собственной безнаказанности, они тыкали сотрудникам корочками следственного комитета. Тогда один из ППС-ников отметил, что «может быть это их последний день в СК». И оказался прав. Сразу после случившегося в отношении Зубкова и Зыкова началась служебная проверка, закончившаяся для них увольнением. Адвокаты Зыкова смогли оспорить это решение и даже получить компенсацию, но по итогу их клиент все равно был уволен. Но на тот момент самой важной победой защиты стала переквалификация действий Зыкова с причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на нанесение побоев. Следствию же удалось собрать неопровержимые доказательства их виновности. Зубков получил семь лет колонии строгого режима и штраф в один млн рублей. Зыков, с учетом переквалификации, отделался 10-месячным ограничением свободы (с учетом времени, проведенного в СИЗО, наказание посчитали отбытым) и штрафом в 50 тысяч рублей. Оспорить данные приговоры в апелляции у экс-следователей не получилось. Тогда они обратились в кассацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговоры экс-сотрудникам челябинского следкома Кириллу Зубкову и Дмитрию Зыкову, осужденным за смертельное избиение местного жителя у ночного клуба Opera. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, жалобы адвокатов отклонили. «Судебная коллегия определила приговор Центрального райсуда в отношении Зыкова и Зубкова оставить без изменений. Кассационные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья. Зыков не явился на заседание, указав в кассационной жалобе, что просит отменить приговор и прекратить дело. Адвокат считает, что удары экс-следователя не стали причиной смерти, а были лишь самообороной. Защитник просит вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы определить, каким было влияние на смерть челябинца и образовавшееся кровоизлияние сосудов мозга. Защитник Зубкова Данил Бояринов полностью поддержал доводы адвоката Зыкова. «Я считаю, он во всем виноват и должен ответить за смерть моего сына», — заявила на это потерпевшая Ирина Гончарова. Ее адвокат Георгий Краснов считает квалификацию дела верной и просит оставить приговоры в силе. Краснов напомнил, что версию с самообороной следствие опровергло. Кроме того, экспертиза разграничила влияние действий подсудимых. У Зыкова с Зубковым были хорошие перспективы для движения по службе. Но все это разрушилось в момент, когда они, возвращаясь ночью из заведения, решили влезть в драку между двумя пьяными компаниями у ночного клуба Opera. Инцидент произошел в мое 2022 года, спустя несколько месяцев заведение закрылось. Самым активным участником драки стал Зыков — он, буквально, раскидывал оппонентов. В какой-то момент один из них упал на землю. Встать ему не дал Зубков, нанесший удар ногой в голову. После этого человек уже не поднялся. Следователей задержали сотрудники ППС во дворах за клубом. Их внешний вид говорил об активном участии в драке: кулаки сбиты, на обуви капли крови. При этом вели они себя дерзко и высокомерно: уверенные в собственной безнаказанности, они тыкали сотрудникам корочками следственного комитета. Тогда один из ППС-ников отметил, что «может быть это их последний день в СК». И оказался прав. Сразу после случившегося в отношении Зубкова и Зыкова началась служебная проверка, закончившаяся для них увольнением. Адвокаты Зыкова смогли оспорить это решение и даже получить компенсацию, но по итогу их клиент все равно был уволен. Но на тот момент самой важной победой защиты стала переквалификация действий Зыкова с причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на нанесение побоев. Следствию же удалось собрать неопровержимые доказательства их виновности. Зубков получил семь лет колонии строгого режима и штраф в один млн рублей. Зыков, с учетом переквалификации, отделался 10-месячным ограничением свободы (с учетом времени, проведенного в СИЗО, наказание посчитали отбытым) и штрафом в 50 тысяч рублей. Оспорить данные приговоры в апелляции у экс-следователей не получилось. Тогда они обратились в кассацию.