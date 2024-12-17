СК назвал терактом убийство генерала Кириллова в Москве

Взрыв в Москве, в результате которого погиб начальник РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, считается терактом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, заведя уголовное дело по соответствующей статье.
«Дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия завели по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника», — заявили в telegram-канале московского СК РФ. Взрыв произошел 17 декабря. Устройство для его совершения было установлено в электросамокат, который находился рядом с домом, откуда выходили мужчины.
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