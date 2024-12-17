СК назвал терактом убийство генерала Кириллова в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По факту взрыва в Москве в СК РФ возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и теракте
По факту взрыва в Москве в СК РФ возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и теракте Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Взрыв в Москве, в результате которого погиб начальник РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, считается терактом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, заведя уголовное дело по соответствующей статье. 

«Дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия завели по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника», — заявили в telegram-канале московского СК РФ. Взрыв произошел 17 декабря. Устройство для его совершения было установлено в электросамокат, который находился рядом с домом, откуда выходили мужчины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрыв в Москве, в результате которого погиб начальник РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, считается терактом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, заведя уголовное дело по соответствующей статье.  «Дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия завели по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника», — заявили в telegram-канале московского СК РФ. Взрыв произошел 17 декабря. Устройство для его совершения было установлено в электросамокат, который находился рядом с домом, откуда выходили мужчины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...