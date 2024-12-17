Силовики стали переходить на работу в курганскую мэрию

Бывший сотрудник полиции Сергей Ботников перешел на работу в мэрию Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры, знакомые с ситуацией.
«Ботников получил должность после того, как прежний чиновник Елена Сурова ушла с поста заместителя начальника управления административной практики. Он работает в подчинении у другого бывшего силовика Александра Романов» — рассказывают URA.RU инсайдеры.
Ботников ранее работал в курганской полиции. Его должность звучала как начальник отдела по расследованию преступлений, использующих информационно-телекоммуникационные технологии. Бывший силовик дослужился до звания подполковника юстиции.
Ранее URA.RU писало, что бывшая временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева устроила двух своих бывших коллег из мэрии в государственное учреждение «Содействие детскому отдыху». К себе на работу чиновница привела Максима Зырянова и Елену Сурову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!