Силовики стали переходить на работу в курганскую мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник юстиции Ботников ушел из полиции в мэрию
Полковник юстиции Ботников ушел из полиции в мэрию Фото:

Бывший сотрудник полиции Сергей Ботников перешел на работу в мэрию Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры, знакомые с ситуацией. 

«Ботников получил должность после того, как прежний чиновник Елена Сурова ушла с поста заместителя начальника управления административной практики. Он работает в подчинении у другого бывшего силовика Александра Романов» — рассказывают URA.RU инсайдеры.

Ботников ранее работал в курганской полиции. Его должность звучала как начальник отдела по расследованию преступлений, использующих информационно-телекоммуникационные технологии. Бывший силовик дослужился до звания подполковника юстиции.

Ранее URA.RU писало, что бывшая временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева устроила двух своих бывших коллег из мэрии в государственное учреждение «Содействие детскому отдыху». К себе на работу чиновница привела Максима Зырянова и Елену Сурову.

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Бывший сотрудник полиции Сергей Ботников перешел на работу в мэрию Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры, знакомые с ситуацией.  «Ботников получил должность после того, как прежний чиновник Елена Сурова ушла с поста заместителя начальника управления административной практики. Он работает в подчинении у другого бывшего силовика Александра Романов» — рассказывают URA.RU инсайдеры. Ботников ранее работал в курганской полиции. Его должность звучала как начальник отдела по расследованию преступлений, использующих информационно-телекоммуникационные технологии. Бывший силовик дослужился до звания подполковника юстиции. Ранее URA.RU писало, что бывшая временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева устроила двух своих бывших коллег из мэрии в государственное учреждение «Содействие детскому отдыху». К себе на работу чиновница привела Максима Зырянова и Елену Сурову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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