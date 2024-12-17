Сутенершу осужденного за педофилию экс-гендиректора ЧЭМК оставили в СИЗО

Дело Дарьи Филичкиной ушло в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Сутенершу бывшего гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского, осужденного за педофилию, Дарью Филичкину оставили в СИЗО. Она пробудет под стражей до конца мая 2025 года, рассказал URA.RU источник в судебной системе.

«Дело Филичкиной поступило в Калининский райсуд Челябинска. На первом заседании рассматривался вопрос о продлении ей меры пресечения. Суд постановил оставить ее в СИЗО до 26 мая 2025 года», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Калининского райсуда. Там на звонок не ответили.

Предварительно, на Ходоровского вышли благодаря показаниям Филичкиной. Подтверждением ее слов стали обнаруженные в телефоне экс-гендиректора ЧЭМК порнографические материалы с несовершеннолетними. Он признал вину и пошел на сделку со следствием, но даже после этого ему грозил длительный срок.

К удивлению многих бывший топ-менеджер вышел из суда без сопровождения конвоиров: его приговорили к условному сроку. По совокупности назначенных наказаний ему присудили четыре года условно с испытательным сроком в три года.