Член СПЧ рассказал, кто «защищает» мигрантов в России

Член СПЧ Кабанов: бизнес не хочет терять сверхдоходы от мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что бизнес заинтересован в мигрантах
Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что бизнес заинтересован в мигрантах Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Бизнес, привлекающий мигрантов на работу, не хочет терять сверхдоходы. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«Мигранты — это идеология определенных бизнесменов-начальников. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять?» — объяснил Кабанов.

Член СПЧ отметил, что многие мигранты работают курьерами, а средства их передвижения (электромопеды, самокаты, велосипеды) упрощают совершение терактов. По его словам, россияне перестают чувствовать себя в безопасности из-за наплыва мигрантов. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU.

В Москве 17 декабря убили генерал-лейтенанта войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. Рядом с ними прогремел взрыв, когда мужчины выходили рано утром из подъезда жилого дома. Предположительно, взрывное устройство встроили в электросамокат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в теракте, им оказался гражданин Узбекистана.

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Бизнес, привлекающий мигрантов на работу, не хочет терять сверхдоходы. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. «Мигранты — это идеология определенных бизнесменов-начальников. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять?» — объяснил Кабанов. Член СПЧ отметил, что многие мигранты работают курьерами, а средства их передвижения (электромопеды, самокаты, велосипеды) упрощают совершение терактов. По его словам, россияне перестают чувствовать себя в безопасности из-за наплыва мигрантов. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU. В Москве 17 декабря убили генерал-лейтенанта войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. Рядом с ними прогремел взрыв, когда мужчины выходили рано утром из подъезда жилого дома. Предположительно, взрывное устройство встроили в электросамокат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в теракте, им оказался гражданин Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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