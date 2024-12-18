Член СПЧ рассказал, кто «защищает» мигрантов в России

Бизнес, привлекающий мигрантов на работу, не хочет терять сверхдоходы. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«Мигранты — это идеология определенных бизнесменов-начальников. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять?» — объяснил Кабанов.
Член СПЧ отметил, что многие мигранты работают курьерами, а средства их передвижения (электромопеды, самокаты, велосипеды) упрощают совершение терактов. По его словам, россияне перестают чувствовать себя в безопасности из-за наплыва мигрантов. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU.
В Москве 17 декабря убили генерал-лейтенанта войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. Рядом с ними прогремел взрыв, когда мужчины выходили рано утром из подъезда жилого дома. Предположительно, взрывное устройство встроили в электросамокат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в теракте, им оказался гражданин Узбекистана.
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