Стало известно, когда подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью 2024 года
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Предполагаемый исполнитель теракта, в котором погиб Кириллов, прибыл в РФ осенью 2024 года
Предполагаемый исполнитель теракта, в котором погиб Кириллов, прибыл в РФ осенью 2024 года Фото:
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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью текущего года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года», — сказал представитель правоохранительных органов РИА «Новости». Ранее Басманный районный суд Москвы отправил Курбонова, обвиняемого по статье о терроризме, в СИЗО до 18 февраля 2025 года.

На Рязанском проспекте 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его ассистент Илья Поликарпов. В ходе допроса Курбанов признал свою вину, утверждая, что был завербован украинскими спецслужбами. Накануне убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», находящейся на расстоянии 500 метров от дома генерала, чтобы вести наблюдение.

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Обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью текущего года. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года», — сказал представитель правоохранительных органов РИА «Новости». Ранее Басманный районный суд Москвы отправил Курбонова, обвиняемого по статье о терроризме, в СИЗО до 18 февраля 2025 года. На Рязанском проспекте 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его ассистент Илья Поликарпов. В ходе допроса Курбанов признал свою вину, утверждая, что был завербован украинскими спецслужбами. Накануне убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», находящейся на расстоянии 500 метров от дома генерала, чтобы вести наблюдение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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