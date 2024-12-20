Стало известно, когда подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию

Обвиняемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью текущего года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года», — сказал представитель правоохранительных органов РИА «Новости». Ранее Басманный районный суд Москвы отправил Курбонова, обвиняемого по статье о терроризме, в СИЗО до 18 февраля 2025 года.
На Рязанском проспекте 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его ассистент Илья Поликарпов. В ходе допроса Курбанов признал свою вину, утверждая, что был завербован украинскими спецслужбами. Накануне убийства он арендовал номер в гостинице «Карачарово», находящейся на расстоянии 500 метров от дома генерала, чтобы вести наблюдение.
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