Курганский губернатор Шумков: ковид стал примером обмана человечества

Пандемия коронавируса в мире была ярким примером обмана и подчинения человечества абсурдным требованиям контроля. Об этом сообщил в интервью губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Вся „движуха“ с ковидом была примером манипуляций человечеством в общемировом масштабе. Были отработаны технологии разобщения огромного количества людей, их подчинения абсурдным, на первый взгляд, внешним требованиям, а также внедрению мер первичного цифрового контроля», — рассказал Шумков телеканалу «Царьград». Соответствующий пост глава области опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее Шумков усомнился в естественном происхождении ковида. Он намекал на причастность к возникновению пандемии заокеанских лабораторий.
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