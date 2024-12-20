Курганский губернатор Шумков: ковид стал примером обмана человечества

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Шумков назвал коронавирус - обманом
Шумков назвал коронавирус - обманом Фото:

Пандемия коронавируса в мире была ярким примером обмана и подчинения человечества абсурдным требованиям контроля. Об этом сообщил в интервью губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Вся „движуха“ с ковидом была примером манипуляций человечеством в общемировом масштабе. Были отработаны технологии разобщения огромного количества людей, их подчинения абсурдным, на первый взгляд, внешним требованиям, а также внедрению мер первичного цифрового контроля», — рассказал Шумков телеканалу «Царьград». Соответствующий пост глава области опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Шумков усомнился в естественном происхождении ковида. Он намекал на причастность к возникновению пандемии заокеанских лабораторий.

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Пандемия коронавируса в мире была ярким примером обмана и подчинения человечества абсурдным требованиям контроля. Об этом сообщил в интервью губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вся „движуха“ с ковидом была примером манипуляций человечеством в общемировом масштабе. Были отработаны технологии разобщения огромного количества людей, их подчинения абсурдным, на первый взгляд, внешним требованиям, а также внедрению мер первичного цифрового контроля», — рассказал Шумков телеканалу «Царьград». Соответствующий пост глава области опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Шумков усомнился в естественном происхождении ковида. Он намекал на причастность к возникновению пандемии заокеанских лабораторий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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