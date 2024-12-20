20 декабря 2024

Глава СКР требует доклад из-за массового отравления в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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11 детей отравились в 11-й больнице Екатеринбурга
11 детей отравились в 11-й больнице Екатеринбурга Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки информации об отравлении 11 детей в 11-й больнице Екатеринбурга. Следователи ведут проверку по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает пресс-служба СКР.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пациентов больницы в Свердловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин требует и предварительные результаты проверки.

Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина — у них выявили острую кишечную инфекцию. Подростков тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех больных с признаками заболевания изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки информации об отравлении 11 детей в 11-й больнице Екатеринбурга. Следователи ведут проверку по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает пресс-служба СКР. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пациентов больницы в Свердловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин требует и предварительные результаты проверки. Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина — у них выявили острую кишечную инфекцию. Подростков тошнило, а у некоторых поднялась температура. Всех больных с признаками заболевания изолировали. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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