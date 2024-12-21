На Камчатке спустя три дня нашли пропавший Ан-2

На Камчатке спустя три дня был найден самолет Ан-2, сейчас членов экипажа эвакуируют. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев.
«Борт найден. Люди живы. Точное состояние сказать не могу пока», — заявил Лебедев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Его слова передает «Известия». Отмечается, что на данный момент проходит эвакуация экипажа.
О пропаже самолета с радаров сообщалось 19 декабря. Он следовал по маршруту Мильково — Оссора и перевозил коммерческий груз. Спустя несколько часов спасатели прекратили поиски самолета с воздуха из-за непогоды.
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