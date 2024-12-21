21 декабря 2024

На Камчатке спустя три дня нашли пропавший Ан-2

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Ан-2 нашли спустя три дня
Ан-2 нашли спустя три дня Фото:

На Камчатке спустя три дня был найден самолет Ан-2, сейчас членов экипажа эвакуируют. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев.

«Борт найден. Люди живы. Точное состояние сказать не могу пока», — заявил Лебедев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Его слова передает «Известия». Отмечается, что на данный момент проходит эвакуация экипажа. 

О пропаже самолета с радаров сообщалось 19 декабря. Он следовал по маршруту Мильково — Оссора и перевозил коммерческий груз. Спустя несколько часов спасатели прекратили поиски самолета с воздуха из-за непогоды. 

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На Камчатке спустя три дня был найден самолет Ан-2, сейчас членов экипажа эвакуируют. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев. «Борт найден. Люди живы. Точное состояние сказать не могу пока», — заявил Лебедев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Его слова передает «Известия». Отмечается, что на данный момент проходит эвакуация экипажа.  О пропаже самолета с радаров сообщалось 19 декабря. Он следовал по маршруту Мильково — Оссора и перевозил коммерческий груз. Спустя несколько часов спасатели прекратили поиски самолета с воздуха из-за непогоды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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