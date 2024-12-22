Россия начнет снабжать Абхазию электроэнергией

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Россия начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи
Россия начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи Фото:

Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию в качестве гуманитарной помощи по запросу и.о . президента Абхазии Бадры Гунбы. Свою просью Москве глава Абхазии направил в свете кризиса в энергетической сфере, с которым столкнулась республика.

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщил Гунба «Интерфаксу». Он поблагодарил Российскую Федерацию за помощь.

И.о . президента Абхазии отметил, что начиная с 23 декабря, жители Абхазии будут обеспечены электроэнергией на протяжении 20 часов в сутки. Он уточнил, что возможны временные отключения по два часа в ночные и дневные часы.

Ранее на фоне острого энергетического кризиса Абхазия попросила от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. Российская сторона пожелала республике процветания. Что известно о сложившейся ситуации — в материале URA.RU.

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Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию в качестве гуманитарной помощи по запросу и.о . президента Абхазии Бадры Гунбы. Свою просью Москве глава Абхазии направил в свете кризиса в энергетической сфере, с которым столкнулась республика. «В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщил Гунба «Интерфаксу». Он поблагодарил Российскую Федерацию за помощь. И.о . президента Абхазии отметил, что начиная с 23 декабря, жители Абхазии будут обеспечены электроэнергией на протяжении 20 часов в сутки. Он уточнил, что возможны временные отключения по два часа в ночные и дневные часы. Ранее на фоне острого энергетического кризиса Абхазия попросила от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. Российская сторона пожелала республике процветания. Что известно о сложившейся ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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