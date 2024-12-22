Россия начнет снабжать Абхазию электроэнергией

Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию в качестве гуманитарной помощи по запросу и.о . президента Абхазии Бадры Гунбы. Свою просью Москве глава Абхазии направил в свете кризиса в энергетической сфере, с которым столкнулась республика.
«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщил Гунба «Интерфаксу». Он поблагодарил Российскую Федерацию за помощь.
И.о . президента Абхазии отметил, что начиная с 23 декабря, жители Абхазии будут обеспечены электроэнергией на протяжении 20 часов в сутки. Он уточнил, что возможны временные отключения по два часа в ночные и дневные часы.
Ранее на фоне острого энергетического кризиса Абхазия попросила от России гуманитарной помощи в виде поставок электроэнергии. Российская сторона пожелала республике процветания. Что известно о сложившейся ситуации — в материале URA.RU.
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