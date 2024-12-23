Когда икру и холодец лучше выбросить: сколько хранить новогодние блюда

Доедать еду с новогоднего стола все каникулы — чуть ли не одна из традиций праздника. Но на самом деле большинство новогодних блюд можно есть всего пару дней после приготовления, а некоторые — только несколько часов. В беседе с корреспондентом URA.RU специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров рассказал, когда пора выбрасывать новогодние салаты и что делать при отравлении.
Сколько хранятся салаты, холодец, винегрет и красная икра
«Несмотря на общие ожидания, салаты оливье хранятся всего два дня, так как в его состав входят яйца и майонез. Селедка под шубой может сохранять свежесть от трех до пяти дней. Холодец, который также популярен на новогоднем столе, может быть употреблен в течение трех-пяти дней после приготовления. Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике», — рассказал Дмитрий Быстров.
По его словам, красная икра в закрытой банке может находиться в холодильнике около двух недель. Однако если банка открыта, то срок хранения сокращается до трех-пяти дней. При этом хранить икру нужно в оригинальной, плотно закрытой упаковке.
Винегрет, по словам эксперта, можно употреблять в течение двух дней, храня в герметичном контейнере, чтобы избежать окисления. Одним из самых скоропортящихся продуктов является мясо, которое в готовом виде нужно употребить за два дня.
Продукты, которыми проще отравиться
В число продуктов, которыми проще всего отравиться, в ходят мясо и рыба. По словам эксперта, особенно опасно долго хранить такие блюда, если они не были правильно приготовлены или хранились при неправильной температуре.
«В число продуктов, которые могут вызвать отравление, также входят яйца. Если они хранятся не должным образом, то могут быть источником сальмонеллы. И, конечно, молочные продукты, если они открыты и долго хранятся», — сообщил Дмитрий Быстров.
По его словам, благоприятной средой для размножения микробов является температура от 5 до 60 градусов. Влажная среда опасна для продуктов с высоким содержанием воды. Также микробы быстро распространяются из-за неправильного хранения продуктов, например, в открытых контейнерах или при комнатной температуре.
Как хранить продукты в холодильнике
Дмитрий Быстров советует правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы сохранить качество блюд. По его словам, мясо и рыбу нужно обязательно хранить отдельно, так как они могут выделять соки, которые загрязняют другие продукты. Фрукты и овощи выделяют этилен, что может ускорить порчу овощей.
Как выбрать мясо и рыбу для длительного хранения
Специалист по общественному питанию советует обратить внимание на выбор мяса и рыбы при покупке. По его словам, мясо следует выбирать свежее, без запаха, с ярким цветом. Важно убедиться, что не повреждена упаковка, в которой находится мясо. Рыба должна быть свежей, с блестящей кожей и чистыми глазами.
Что делать при отравлении
В случае, если вы почувствовали себя плохо после употребления продуктов, не стоит паниковать, советует Дмитрий Быстров. По его словам, большинство случаев отравления проходят самостоятельно.
«При отравлении нужно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Также следует обратиться к врачу, если появились тяжелые симптомы: рвота, диарея, высокая температура», — считает эксперт. По его словам, также не стоит принимать лекарства без назначения врача, особенно противодиарейные, так как они могут задерживать токсины в организме.
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