23 декабря 2024

На Ямале появится платная автодорога

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога становится платной с 14 января 2025 года
Дорога становится платной с 14 января 2025 года Фото:

В ЯНАО с 14 января 2025 года станет платным участок автодороги Обская — 193 километр. Соответствующий приказ подписан гендиректором Центра развития туризма на Полярном Урале Андреем Тарасовым.

«Использование участка частной автомобильной дороги общего пользования „Дорога автомобильная станция Обская — км 193“ осуществлять на платной основе в период с 14.01.2025 по 21.12.2072», — документ опубликован на сайте мэрии Лабытнанги. Платным становится проезд с 2,7 по 187 километр.

Уточняется, что так как автодорога расположена вне границ населенных пунктов, альтернативный бесплатный проезд не предусматривается. Ширина проезжей части составляет шесть метров — это две полосы. С другими автодорогами пересечения и примыкания отсутствуют.

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В ЯНАО с 14 января 2025 года станет платным участок автодороги Обская — 193 километр. Соответствующий приказ подписан гендиректором Центра развития туризма на Полярном Урале Андреем Тарасовым. «Использование участка частной автомобильной дороги общего пользования „Дорога автомобильная станция Обская — км 193“ осуществлять на платной основе в период с 14.01.2025 по 21.12.2072», — документ опубликован на сайте мэрии Лабытнанги. Платным становится проезд с 2,7 по 187 километр. Уточняется, что так как автодорога расположена вне границ населенных пунктов, альтернативный бесплатный проезд не предусматривается. Ширина проезжей части составляет шесть метров — это две полосы. С другими автодорогами пересечения и примыкания отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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