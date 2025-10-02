02 октября 2025

Аэропорт Нижневартовска прислал шоколад и подушки комику после скандального видео. Видео

Комик Амарян получил подарки от аэропорта Нижневартовска после шуточного ролика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комику и его команде пришли сладости, а также подушка и шахматы из аэропорта Нижневартовска
Комику и его команде пришли сладости, а также подушка и шахматы из аэропорта Нижневартовска Фото:

Комик Гурам Амарян поделился новым видео. В нем он делится продолжением истории с бизнес-залом в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Его шуточное видео разлетелось по сети, а от лица администрации воздушной гавани ему пришла коробка с шоколадом и подушки.

«Как я попал в скандал в аэропорту Нижневартовска. После концерта мы собирались вылетать в Москву и остановились в бизнес-зале аэропорта города. Цена в 7800 за человека нас удивила, и мы решили по полной воспользоваться бизнес-залом. После этого с нами даже связался директор аэропорта. Они отнеслись ко всему этому с юмором и даже прислали нам подарки — ту самую злополучную подушку, шахматы и много-много сладостей», — поделился комик на своей странице в соцсети.

Гурам Амарян отметил, что после первого видео ему даже присылали сообщения с оскорблениями. Комик добавил, что также увидел в СМИ информацию, что скоро бизнес-зал аэропорта Нижневартовска ждет реконструкция. Это достижение он считает своей заслугой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комик Гурам Амарян поделился новым видео. В нем он делится продолжением истории с бизнес-залом в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Его шуточное видео разлетелось по сети, а от лица администрации воздушной гавани ему пришла коробка с шоколадом и подушки. «Как я попал в скандал в аэропорту Нижневартовска. После концерта мы собирались вылетать в Москву и остановились в бизнес-зале аэропорта города. Цена в 7800 за человека нас удивила, и мы решили по полной воспользоваться бизнес-залом. После этого с нами даже связался директор аэропорта. Они отнеслись ко всему этому с юмором и даже прислали нам подарки — ту самую злополучную подушку, шахматы и много-много сладостей», — поделился комик на своей странице в соцсети. Гурам Амарян отметил, что после первого видео ему даже присылали сообщения с оскорблениями. Комик добавил, что также увидел в СМИ информацию, что скоро бизнес-зал аэропорта Нижневартовска ждет реконструкция. Это достижение он считает своей заслугой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...