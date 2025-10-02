Комик Гурам Амарян поделился новым видео. В нем он делится продолжением истории с бизнес-залом в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Его шуточное видео разлетелось по сети, а от лица администрации воздушной гавани ему пришла коробка с шоколадом и подушки.
«Как я попал в скандал в аэропорту Нижневартовска. После концерта мы собирались вылетать в Москву и остановились в бизнес-зале аэропорта города. Цена в 7800 за человека нас удивила, и мы решили по полной воспользоваться бизнес-залом. После этого с нами даже связался директор аэропорта. Они отнеслись ко всему этому с юмором и даже прислали нам подарки — ту самую злополучную подушку, шахматы и много-много сладостей», — поделился комик на своей странице в соцсети.
Гурам Амарян отметил, что после первого видео ему даже присылали сообщения с оскорблениями. Комик добавил, что также увидел в СМИ информацию, что скоро бизнес-зал аэропорта Нижневартовска ждет реконструкция. Это достижение он считает своей заслугой.
