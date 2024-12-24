Куратор Азербайджана из ФСБ задержан в Екатеринбурге

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В деле фигурирует взятка, от кого и кому — пока неизвестно Фото:

В Екатеринбурге задержан сотрудник свердловского УФСБ, которому, по одной из версий, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин собирался дать взятку в 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. Предполагаемый посредник, член азербайджанской диаспоры Видади Мустафаев заявил агентству, что задержанный — разведчик, курировавший на Урале линию Азербайджана.

«Утром 24 декабря задержан сотрудник УФСБ по подозрению в получении взятки. Деньги ему давал Мустафаев», — кратко сказал инсайдер. Он затруднился пояснить, имеются ли в виду те самые 10 млн, которые Мустафаев передавал оперативнику от Зашляпина, или речь идет о других деньгах.

Сам Мустафаев подтвердил агентству задержание сотрудника ФСБ. «Я с ним пересекался не раз. Это сотрудник разведки, который курировал линию Азербайджана. Могу сказать одно: это дело связано с моей борьбой с [азербайджанской] диаспорой, [главой азербайджанской диаспоры] Шахином Шихлински. Он травил их [сотрудников ФСБ] на меня», — заявил Мустафаев.

Ранее по делу о взятке в 10 млн был задержан экс-глава Среднеуральска Зашляпин. За эти деньги сотрудник ФСБ якобы обещал замять одно уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Деньги он передавал частями через посредника. В пресс-службе свердловского ФСБ ранее отказались от комментария по этой теме.

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В Екатеринбурге задержан сотрудник свердловского УФСБ, которому, по одной из версий, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин собирался дать взятку в 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. Предполагаемый посредник, член азербайджанской диаспоры Видади Мустафаев заявил агентству, что задержанный — разведчик, курировавший на Урале линию Азербайджана. «Утром 24 декабря задержан сотрудник УФСБ по подозрению в получении взятки. Деньги ему давал Мустафаев», — кратко сказал инсайдер. Он затруднился пояснить, имеются ли в виду те самые 10 млн, которые Мустафаев передавал оперативнику от Зашляпина, или речь идет о других деньгах. Сам Мустафаев подтвердил агентству задержание сотрудника ФСБ. «Я с ним пересекался не раз. Это сотрудник разведки, который курировал линию Азербайджана. Могу сказать одно: это дело связано с моей борьбой с [азербайджанской] диаспорой, [главой азербайджанской диаспоры] Шахином Шихлински. Он травил их [сотрудников ФСБ] на меня», — заявил Мустафаев. Ранее по делу о взятке в 10 млн был задержан экс-глава Среднеуральска Зашляпин. За эти деньги сотрудник ФСБ якобы обещал замять одно уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Деньги он передавал частями через посредника. В пресс-службе свердловского ФСБ ранее отказались от комментария по этой теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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