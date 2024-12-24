Куратор Азербайджана из ФСБ задержан в Екатеринбурге

24 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

В деле фигурирует взятка, от кого и кому — пока неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задержан сотрудник свердловского УФСБ, которому, по одной из версий, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин собирался дать взятку в 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. Предполагаемый посредник, член азербайджанской диаспоры Видади Мустафаев заявил агентству, что задержанный — разведчик, курировавший на Урале линию Азербайджана. «Утром 24 декабря задержан сотрудник УФСБ по подозрению в получении взятки. Деньги ему давал Мустафаев», — кратко сказал инсайдер. Он затруднился пояснить, имеются ли в виду те самые 10 млн, которые Мустафаев передавал оперативнику от Зашляпина, или речь идет о других деньгах. Сам Мустафаев подтвердил агентству задержание сотрудника ФСБ. «Я с ним пересекался не раз. Это сотрудник разведки, который курировал линию Азербайджана. Могу сказать одно: это дело связано с моей борьбой с [азербайджанской] диаспорой, [главой азербайджанской диаспоры] Шахином Шихлински. Он травил их [сотрудников ФСБ] на меня», — заявил Мустафаев.



Ранее по делу о взятке в 10 млн был задержан экс-глава Среднеуральска Зашляпин. За эти деньги сотрудник ФСБ якобы обещал замять одно уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Деньги он передавал частями через посредника. В пресс-службе свердловского ФСБ ранее отказались от комментария по этой теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан сотрудник свердловского УФСБ, которому, по одной из версий, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин собирался дать взятку в 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник. Предполагаемый посредник, член азербайджанской диаспоры Видади Мустафаев заявил агентству, что задержанный — разведчик, курировавший на Урале линию Азербайджана. «Утром 24 декабря задержан сотрудник УФСБ по подозрению в получении взятки. Деньги ему давал Мустафаев», — кратко сказал инсайдер. Он затруднился пояснить, имеются ли в виду те самые 10 млн, которые Мустафаев передавал оперативнику от Зашляпина, или речь идет о других деньгах. Сам Мустафаев подтвердил агентству задержание сотрудника ФСБ. «Я с ним пересекался не раз. Это сотрудник разведки, который курировал линию Азербайджана. Могу сказать одно: это дело связано с моей борьбой с [азербайджанской] диаспорой, [главой азербайджанской диаспоры] Шахином Шихлински. Он травил их [сотрудников ФСБ] на меня», — заявил Мустафаев. Ранее по делу о взятке в 10 млн был задержан экс-глава Среднеуральска Зашляпин. За эти деньги сотрудник ФСБ якобы обещал замять одно уголовное дело, которое в 2021 году расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Деньги он передавал частями через посредника. В пресс-службе свердловского ФСБ ранее отказались от комментария по этой теме.