23 декабря 2024

Погибший при освобождении Авдеевки пожарный из ЯНАО удостоен госнаграды. Фото

Родители погибшего на СВО пожарного из ЯНАО получили орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Пожарный из ЯНАО получил орден Мужества (посмертно) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ноябрьске (ЯНАО) семье героически погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции пожарного Николая Майстренка вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты.

«Посмертно орденом Мужества награжден Николай Майстренок, который отдал свою жизнь, защищая мирное население. Награду родителям героя — Татьяне и Аркадию — вручил военный комиссар городов Ноябрьска и Муравленко Виталий Тютюнников», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале.

Николай работал командиром отделения в пожарной части поселка Ханымей. В апреле 2023 года добровольно отправился в зону специальной военной операции и погиб, освобождая Авдеевку (ДНР). Примером мужества и героизма назвал Тютюнников подвиг военнослужащего.

Военком Виталий Тютюнников передал орден родителям погибшего пожарного
Военком Виталий Тютюнников передал орден родителям погибшего пожарного
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) семье героически погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции пожарного Николая Майстренка вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты. «Посмертно орденом Мужества награжден Николай Майстренок, который отдал свою жизнь, защищая мирное население. Награду родителям героя — Татьяне и Аркадию — вручил военный комиссар городов Ноябрьска и Муравленко Виталий Тютюнников», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале. Николай работал командиром отделения в пожарной части поселка Ханымей. В апреле 2023 года добровольно отправился в зону специальной военной операции и погиб, освобождая Авдеевку (ДНР). Примером мужества и героизма назвал Тютюнников подвиг военнослужащего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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