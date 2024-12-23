В Ноябрьске (ЯНАО) семье героически погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции пожарного Николая Майстренка вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты.
«Посмертно орденом Мужества награжден Николай Майстренок, который отдал свою жизнь, защищая мирное население. Награду родителям героя — Татьяне и Аркадию — вручил военный комиссар городов Ноябрьска и Муравленко Виталий Тютюнников», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале.
Николай работал командиром отделения в пожарной части поселка Ханымей. В апреле 2023 года добровольно отправился в зону специальной военной операции и погиб, освобождая Авдеевку (ДНР). Примером мужества и героизма назвал Тютюнников подвиг военнослужащего.
Военком Виталий Тютюнников передал орден родителям погибшего пожарного
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В Ноябрьске (ЯНАО) семье героически погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции пожарного Николая Майстренка вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты. «Посмертно орденом Мужества награжден Николай Майстренок, который отдал свою жизнь, защищая мирное население. Награду родителям героя — Татьяне и Аркадию — вручил военный комиссар городов Ноябрьска и Муравленко Виталий Тютюнников», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале. Николай работал командиром отделения в пожарной части поселка Ханымей. В апреле 2023 года добровольно отправился в зону специальной военной операции и погиб, освобождая Авдеевку (ДНР). Примером мужества и героизма назвал Тютюнников подвиг военнослужащего.