Спасатель из ЯНАО погиб в ходе взятия Авдеевки. Фото

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Ямальский боец принимал участие в боях за Авдеевку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец из поселка Ханымей (ЯНАО) Николай Майстренок погиб в боях за Авдеевку (ДНР). Ямалец работал спасателем в местной пожарной части, а 17 апреля 2023 года ушел защищать Родину в рядах добровольцев.

«При выполнении воинского долга в ходе боевых действий по взятию города Авдеевка трагически погиб наш коллега Николай Майстренок. Николай с 2014 года работал командиром отделения в пожарной части п. Ханымей, 17 апреля 2023 года ушел добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты округа. Коллеги выражают соболезнования родным и близким ямальца.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Жители Авдеевки были рады встрече с российской армией. Они рассказывали, что до этого им приходилось жить в подвалах.

Николай Майстренок из поселка Ханымей погиб, защищая Родину в зоне СВО
Николай Майстренок из поселка Ханымей погиб, защищая Родину в зоне СВО

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Боец из поселка Ханымей (ЯНАО) Николай Майстренок погиб в боях за Авдеевку (ДНР). Ямалец работал спасателем в местной пожарной части, а 17 апреля 2023 года ушел защищать Родину в рядах добровольцев. «При выполнении воинского долга в ходе боевых действий по взятию города Авдеевка трагически погиб наш коллега Николай Майстренок. Николай с 2014 года работал командиром отделения в пожарной части п. Ханымей, 17 апреля 2023 года ушел добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты округа. Коллеги выражают соболезнования родным и близким ямальца. Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Жители Авдеевки были рады встрече с российской армией. Они рассказывали, что до этого им приходилось жить в подвалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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