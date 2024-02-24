Спасатель из ЯНАО погиб в ходе взятия Авдеевки. Фото

24 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Ямальский боец принимал участие в боях за Авдеевку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из поселка Ханымей (ЯНАО) Николай Майстренок погиб в боях за Авдеевку (ДНР). Ямалец работал спасателем в местной пожарной части, а 17 апреля 2023 года ушел защищать Родину в рядах добровольцев. «При выполнении воинского долга в ходе боевых действий по взятию города Авдеевка трагически погиб наш коллега Николай Майстренок. Николай с 2014 года работал командиром отделения в пожарной части п. Ханымей, 17 апреля 2023 года ушел добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты округа. Коллеги выражают соболезнования родным и близким ямальца. Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Жители Авдеевки были рады встрече с российской армией. Они рассказывали, что до этого им приходилось жить в подвалах. Николай Майстренок из поселка Ханымей погиб, защищая Родину в зоне СВО Telegram-канал департамента гражданской защиты ЯНАО, https://t.me/dgzipb

Боец из поселка Ханымей (ЯНАО) Николай Майстренок погиб в боях за Авдеевку (ДНР). Ямалец работал спасателем в местной пожарной части, а 17 апреля 2023 года ушел защищать Родину в рядах добровольцев. «При выполнении воинского долга в ходе боевых действий по взятию города Авдеевка трагически погиб наш коллега Николай Майстренок. Николай с 2014 года работал командиром отделения в пожарной части п. Ханымей, 17 апреля 2023 года ушел добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты округа. Коллеги выражают соболезнования родным и близким ямальца. Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Жители Авдеевки были рады встрече с российской армией. Они рассказывали, что до этого им приходилось жить в подвалах.