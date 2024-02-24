Боец из поселка Ханымей (ЯНАО) Николай Майстренок погиб в боях за Авдеевку (ДНР). Ямалец работал спасателем в местной пожарной части, а 17 апреля 2023 года ушел защищать Родину в рядах добровольцев.
«При выполнении воинского долга в ходе боевых действий по взятию города Авдеевка трагически погиб наш коллега Николай Майстренок. Николай с 2014 года работал командиром отделения в пожарной части п. Ханымей, 17 апреля 2023 года ушел добровольцем для участия в специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты округа. Коллеги выражают соболезнования родным и близким ямальца.
Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Жители Авдеевки были рады встрече с российской армией. Они рассказывали, что до этого им приходилось жить в подвалах.
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