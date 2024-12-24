В Тюмени два микрорайона соединят дорогой

В Тюмени улицу Кремлевскую продлят на участке от Ставропольской до Магнитогорской, работы планируют провести до 2040 года. Об этом сообщили в городской администрации. Также дорогой соединят районы Дом обороны и «Маяк».
«Строительство участка дороги улицы Кремлевской от улицы Ставропольской до улицы Магнитогорской будет планироваться на период 2035-2040 годы... Также напоминаем про строительство транспортной развязки в районе улиц Интернациональной и Аккумуляторной и улицы Ставропольской в четырехполосном исполнении от Московского тракта до вышеуказанной развязки», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Березняковском построят дороги, проектная документация проходит госэкспертизу. Также планируется обустроить освещение, тротуары и съезды к домам.
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