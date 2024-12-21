В тюменском микрорайоне построят долгожданные дороги

В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят дороги, проектная документация проходит госэкспертизу. Об этом сообщили в городской администрации. Помимо дорог, планируется обустроить освещение, тротуары и съезды к домам.
«Проектная документация по объекту: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе ‚Березняковский‘ разработана. В рамках объекта разработаны проектные решения по строительству автомобильных дорог (с устройством наружного освещения, тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб, оснащением автомобильных дорог средствами организации дорожного движения) общей протяженностью 19,18 км“, — сообщили в мэрии.
Получить заключение госэкспертизы планируют в первом квартале 2025 года. А выполнение работ предложат включить в проект бюджета на 2026 год. Жители ранее неоднократно просили построить дороги в микрорайоне.
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