21 декабря 2024
20 декабря 2024

В тюменском микрорайоне построят долгожданные дороги

В Тюмени в Березняковском построят около 20 км дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ранее неоднократно просили построить дороги
Жители ранее неоднократно просили построить дороги Фото:

В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят дороги, проектная документация проходит госэкспертизу. Об этом сообщили в городской администрации. Помимо дорог, планируется обустроить освещение, тротуары и съезды к домам.

«Проектная документация по объекту: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе ‚Березняковский‘ разработана. В рамках объекта разработаны проектные решения по строительству автомобильных дорог (с устройством наружного освещения, тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб, оснащением автомобильных дорог средствами организации дорожного движения) общей протяженностью 19,18 км“, — сообщили в мэрии.

Получить заключение госэкспертизы планируют в первом квартале 2025 года. А выполнение работ предложат включить в проект бюджета на 2026 год. Жители ранее неоднократно просили построить дороги в микрорайоне. 

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В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят дороги, проектная документация проходит госэкспертизу. Об этом сообщили в городской администрации. Помимо дорог, планируется обустроить освещение, тротуары и съезды к домам. «Проектная документация по объекту: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе ‚Березняковский‘ разработана. В рамках объекта разработаны проектные решения по строительству автомобильных дорог (с устройством наружного освещения, тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб, оснащением автомобильных дорог средствами организации дорожного движения) общей протяженностью 19,18 км“, — сообщили в мэрии. Получить заключение госэкспертизы планируют в первом квартале 2025 года. А выполнение работ предложат включить в проект бюджета на 2026 год. Жители ранее неоднократно просили построить дороги в микрорайоне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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