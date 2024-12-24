«Елка желаний-2025»: как стать участником и что можно загадать

Всероссийская акция «Елка желаний» уже стала доброй традицией и помогает исполнить мечты детей. Проект стартовал в декабре и продлится до конца февраля. За это время тысячи ребят получат подарки от политиков, общественных деятелей, бизнесменов. О том, как проходит акция, кто может принят участие, и какое желание можно загадать — в материале URA.RU
Об акции «Елка желания»
Проект «Елка желаний», организованный «Движением первых» с поддержкой Росмолодежи, проводится ежегодно с 2018 года и длится с середины ноября до конца февраля. Инициатива направлена на помощь детям в возрасте от 3 до 17 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, позволяя им исполнить свои желания или получить подарки на Новый год.
Как проходит акция
«Елки желаний» расставляются в зданиях государственных учреждений, волонтерских центрах и на значимых мероприятиях. В роли исполнителей желаний выступают политики, бизнесмены и чиновники, которые выбирают желания с елок и осуществляют их.
Также исполнить мечты детей можно через онлайн-форму на официальном сайте проекта. В рамках акции предусмотрены три категории желаний: материальные подарки, участия в мероприятиях, а также сюрпризы.
В какой период проходит «Елка желаний»
В 2024 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Для исполнителей желаний форма открылась 1 декабря 2024 года, а официальный старт акции — 5 декабря. Исполнять желания детей начали уже в декабре.
Кто может участвовать в «Елке желаний-2024»
По условиям акции, принять участие в ней могут дети в возрасте 3–17 лет, находящиеся в трудной ситуации:
- дети с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью;
- дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Коды диагнозов по МКБ-10 приведены на сайте акции.
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
- дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в СВО;
- дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донбасса и Новороссии — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Кто может делать подарки
Частные лица и организации могут принять участие в реализации желаний, для этого необходимо зарегистрироваться на специализированном сайте. Регистрация для исполнителей доступна с 1 декабря.
Следует указать личные данные, включая ФИО и контактный телефон, после чего можно выбрать желание для исполнения, учитывая географическое расположение и подходящие цены. Организации имеют возможность включить исполнение новогодних желаний детей в корпоративную программу или же стать официальными спонсорами мероприятия.
Как подать заявку на участие
Поделиться своим желанием можно на официальном сайте акции елкажеланий.рф. Для авторизации потребуется учетная запись на сайте «Движения первых». Это должен сделать представитель ребенка. Если в семье несколько детей, анкету можно заполнить на каждого ребенка.
Что можно просить
В рамках акции можно выбрать подарки из трех различных категорий: материальные, нематериальные и сюрпризы. Материальные подарки делятся на шесть подкатегорий: книги, товары для увлечений, детские обучающие игрушки, одежда и костюмы до 20 тысяч рублей, а также музыкальные инструменты и спортивное оборудование до 30 тысяч рублей.
Нематериальные подарки включают в себя поездки, встречу с определенным человеком, возможность испытать себя в новой профессии или посещение интересного места. Что касается подарков-сюрпризов, то их содержание остается неизвестным для получателя. Среди запрещенных к загадыванию желаний находятся животные, электроника и смартфоны, а также медицинское оборудование, автомобили или недвижимость.
Какие мечты уже исполнены
Президент России Владимир Путин исполнил желание 10-летней девочки Маргариты Руцинской из Белгородской области, которая участвовала в акции «Елка желаний». Девочка впервые прибыла в Москву с семьей и смогла прокатиться на вертолете.
Высокотехнологичные подарки для детей из многодетной семьи Волновахи подготовили Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук и его команда. В итоге десятилетний Эмир получил очки виртуальной реальности, пятилетняя Арина получила Яндекс-станцию. Будет исполнено и желание двухлетней Алисы, которая хотела детский велосипед.
Четырехлетняя Арина из Тюмени получит детский электромобиль от губернатора Тюменской области Александра Моора. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Артем из Донецкой народной республики загадал шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова получит велосипед. Также выполнены желания детей из ЯНАО, Челябинской области и других регионов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.