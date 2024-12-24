В Курганской области потратят три миллиона рублей, чтобы узнать масштаб паводка 2025 года

Власти Курганской области нашли подрядчика, который займется составлением прогноза возможного наводнения в 2025 году. Бюджету региона оценка потенциальных зон затопления обойдется в три миллиона рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Работы по корректировке зон затопления территорий в бассейне реки Тобол в границах Целинного, Звериноголовского, Притобольного и Кетовского округов», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции). Тендер выиграл подрядчик, который согласился провести исследование за 3 млн рублей. Начальная цена контракта была — свыше 5 млн рублей.
Подрядчик должен будет составить отчет о примерном масштабе паводка и оценить величину подтопления территорий. Для этого, возможно ему придется проводить бурение почвы, отмечается в техдокументации.
Весной 2024 года в Кургане было рекордное наводнение. В регионе вводился режим ЧС. Тысячи людей получили компенсации за потерю имущества и жилья.
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