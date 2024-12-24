Киберспортсмены ЯНАО могут получить почти миллион рублей

Соревнование по киберспорту «Ямальская почва» в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike 2 пройдет 28 декабря в Салехарде, общий призовой фонд составит 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».
«В этом году был сделан очень большой шаг в развитии киберспорта на Ямале. Отыграли два сезона, ввели внутреннюю лиговую систему и запустили специальный сайт статистики, где спортсмены могли самостоятельно отслеживать свои результаты», — передает слова президента окружной федерации киберспорта Александра Собчука пресс-служба «Ростелекома».
За два сезона участие в киберфестивале приняли более тысячи человек со всех уголков Ямала. В финал состязаний второго сезона «Ямальской почвы» вышли две команды из Нового Уренгоя и по одной команде из Салехарда и поселка городского типа Уренгой.
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