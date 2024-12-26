В России появится замена китайским кроссоверам

В России появится замена китайским автомобилям. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым обсудил производство кроссовера с 2026 года. Как объяснил URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, новый тип машин позволит отечественному предприятию отобрать часть рынка у конкурентов из КНР, но успех новинки будет зависеть от цены.
Мишустин во вступительном слове отметил значение АвтоВАЗа для российского автомобилестроения. Сегодня концерн собирает транспортные средства по технологии полного цикла — начиная с проектирования до непосредственно создания двигателей, коробок передач и постгарантийного обслуживания.
Компании удалось сохранить производство, несмотря на беспрецедентные санкции и уход ключевого акционера из западной страны, напомнил глава правительства. «Каждая четвертая машина в стране — это Lada», — сказал премьер.
Автомобильную промышленность нужно сохранить еще и потому, что она объединяет большое количество смежников, которые представляют серьезные для страны отрасли — металлургию, нефтехимию, программное обеспечение и электронику, подчеркнул Мишустин. При проектировании машин нужно учитывать и суверенитет государства — использовать собственные разработки, отметил глава правительства и спросил главу АвтоВАЗа о том, как идет импортозамещение в компании.
«На Largus мы ставим собственную коробку. Если мы говорим об автоматической трансмиссии, то вариатор пока мы получаем из дружественных стран. Но механическая коробка наша. В целом мы уверенно смотрим вперед. И готовы обеспечивать наш рынок современными автомобилями. В начале 2026 года впервые за 30 лет на АвтоВАЗе сойдет с конвейера новый кроссовер», — сообщил Соколов.
Мишустин указал на необходимость строить качественные авто, которые понравятся российскому покупателю. «Сейчас на рынке автомобилей, как известно, непростая конкуренция, в том числе из дружественных стран. И я хочу пожелать АвтоВАЗу справедливо занять здесь свое достойное место», — резюмировал премьер-министр.
Строительство качественного кроссовера позволит российскому автоконцерну занять нишу, в которой он ранее отсутствовал, полагает автоэксперт Алексей Подщеколдин. По его оценке, благодаря новой машине у АвтоВАЗа есть шанс отвоевать еще минимум 3-5% отечественного рынка.
«Но при этом важно, чтобы у нашего паркетного внедорожника была внятно сформулированная цена. Она не должна превышать 2-2,3 млн рублей, и тогда можно конкурировать с китайцами», — отметил эксперт.
У российских машин есть ощутимые преференции, это дает дополнительное преимущество перед иностранными аналогами, напомнил Подщеколдин. «Для покупателей есть льготные кредиты, и вместе с тем отсутствует повышенный утильсбор, который ввели для китайских аналогов. С 1 января 2025 года импортная модель с двухлитровым мотором по этой причине подорожает еще на 110 тысяч рублей», — подытожил он.
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